Пройде круглий стіл: “Кампанія нищення київських заповідників стартувала”

18 січня 14-00 - Круглий стіл на тему: “Кампанія нищення київських заповідників стартувала”. Учасники: академік НАНУ Микола Жулинський, радник Президента України Олександр Саган, директор заповідника “Київська фортеця” В’ячеслав Кулінич, керівники Національних заповідників “Софія Київська” та “Києво-Печерська лавра”, голова ВТ “Просвіта” Павло Мовчан та інші (Будинок вчителя, вул. .Володимирська, 57).

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