”Наша Україна” та Партія регіонів об`єдналися проти БЮТ і СПУ

Київська обласна рада на своєму першому засіданні, яке розпочалося о 10.00, досі не може обрати лічильну комісію.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати бурхливо обговорюють, за яким принципом обирати склад лічильної комісії – списком чи персонально.

Фракції БЮТ і СПУ наполягають на тому, щоб їхні фракції також мали більшість і у лічильній комісії. 4 інші фракції – «Наша Україна», Партії регіонів, Народного блоку Литвина і Української народної партії - наполягають на тому, щоб у лічильній комісії були представлені всі фракції обласної ради.

У цей час депутати від фракцій «Наша Україна», Партії регіонів, Блоку Литвина і УНП блокують трибуну. Депутат від фракції Партії регіонів Петро МЕЛЬНИК вирвав мікрофон у головуючої на сесії, голови Київської обласної виборчої комісії Віри ЮРЧЕНКО, висловлюючи таким чином свою незгоду з нібито порушенням з її боку регламенту сесії.

Нагадаємо, зранку представник фракції БЮТ в облраді запропонував список членів лічильної комісії, у якому більшість складали б представники фракції БЮТ. Депутат обласної ради від фракції Української народної партії, голова Київської облдержадміністрації Євген ЖОВТЯК назвав такий порядок обирання лічильної комісії недемократичним і запропонував внести до складу лічильної комісії представників від кожної політичної сили, яка представлена у новообраній раді.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Печерський районний суд Києва прийняв до розгляду позови трьох новообраних депутатів Київської обласної ради щодо заборони проведення першої сесії цієї облради. Депутат облради від Українського народного блоку Костенка і Плюща Микола СТЕЛЬМАХ, Володимир ФЕДОСЄЄВ і Олег ЧЕРНЕЦЬКИЙ (обидва - від блоку „Наша Україна”) подали позови з проханням визнати дії голови обласної територіальної виборчої комісії Віри ЮРЧЕНКО неправомірними, а також такими, що порушують вимоги пунктів 3 і 9 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування”. За словами М.СТЕЛЬМАХА, закон встановлює, що сесія може бути скликана не раніше, ніж через 10 днів після оприлюднення рішення про це. Як сказав М.СТЕЛЬМАХ, голова ТВК повідомила, що 17 квітня комісія призначила дату проведення першої сесії на 20 квітня 2006 року. „Проте, нам не було надано копії цього рішення, і є підстави вважати, що такого рішення комісії взагалі не було”, - сказав депутат.

Згідно із законодавством, суд має розглянути позов протягом 10 днів, він також може прийняти ухвалу про призупинення проведення сесії до вирішення справи по суті.

За підсумками виборів 26 березня 2006 року, до Київської обласної ради пройшли: Блок Юлії Тимошенко, який отримав 65 депутатських мандатів, „Наша Україна” – 16, Соціалістична партія України – 14, Партія регіонів - 11, Народний блок Литвина – 7, Український народний блок Костенка і Плюща - 6.

За даними обласної виборчої комісії, Київська обласна рада п‘ятого скликання працюватиме у складі 119 депутатів замість 120 за регламентом, оскільки БЮТ фактично отримав більше мандатів, ніж подав кандидатів у виборчому списку.