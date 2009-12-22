Верховна Рада встановила два антирекорди?

Партія “Єдиний Центр” виступає за зменшення кількості тимчасових слідчих комісій у парламенті.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«У новому законі про слідчі комісії Верховної Ради має бути закладена норма про те, що створення комісії має підтримати більшість народних депутатів. Лише це дозволить припинити використання комісій для самопіару політиків з одіозною репутацією за державні кошти», - заявив один з лідерів “Єдиного Центру”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА, коментуючи підготовку до прийняття в другому читанні проекту закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Політик нагадав, що у 2009 році парламент занадто захопився процедурою створення тимчасових слідчих комісій. «Встановлено два антирекорди: по-перше, було створено понад 18 слідчих комісій, найбільше за всю історію українського парламентаризму. А по-друге, вперше у ВРУ було створено дві слідчі комісії для розслідування однієї справи – інциденту у Франкфуртському аеропорті з міністром внутрішніх справ. Але я не можу назвати жодного результату діяльності цих комісій, окрім голослівних заяв їхніх керівників», - зазначив В.ПЕТЬОВКА.

Народний депутат наголосив, що фінансування діяльності комісій здійснюється Верховною Радою. «Рівень витрат на діяльність комісії мало чим відрізняється від забезпечення парламентського комітету – ті ж видатки на відрядження народних депутатів, на забезпечення їхньої діяльності, утримання секретаріату комісії. Але якщо роботу комітету легко оцінити, проаналізувавши кількість підготованих ним до розгляду законодавчих актів, то про результативність роботи комісії свідчить лише частота появи її керівників на телебаченні. Тобто з бюджету фактично оплачуються політичні війни одних політиків проти інших», - вважає політик.

Він переконаний, що в парламенті відбулася підміна понять, і замість організації розслідування справ більшість комісій просто відволікали депутатів від виконання їхніх прямих обов’язків. «Немає потреби готувати закони, бо набагато легше «засвітитися» у статусі голови чергової тимчасової слідчої комісії, робота якої фактично ніким неконтрольована. Просто вигадуєш гарну назву, яка б сподобалася партійному вождю, домовляєшся з представниками власної фракції чи фракції-партнера і півроку маєш можливість перестрибувати з телеканалу на телеканал поширюючи «сенсації». Закріпивши у законодавстві норму про створення комісії виключно більшістю голосів парламенту, можна буде зупинити цю ганебну практику», - наголосив депутат.