Тимошенко вважає, що криза в Україні була спланована

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час підсумкової прес-конференції назвала основні причини економічної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, першим чинником кризи стало те, що Україна впродовж 18 років незалежності не встигла здійснити структурних реформ в економіці.

Це стало причиною того, що під час кризи «економіка трималася на кількох великих підприємствах».

Ще одним кризовим чинником стало те, що ці підприємства не були переобладнані відповідно до нових досягнень, а працювали на старому устаткуванні, яке залишалося з тих часів, коли ці підприємства були приватизовані.

Третій чинник кризи в Україні, на думку прем`єр-міністра, - «надслабка банківська система». Це призвело до того, що в країні для економіки не було кредитних ресурсів, а якщо й були кредити, то їх вартість була найвищою у світі.

«Країну було введено у спланований фінансовий голод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Серед причин такого голоду вона назвала політику Національного банку України, який видавав рефінансування за високими ставками, а видані кошти банками використовувались не для кредитування економіки, а йшли на валютний ринок, результатом чого стало падіння національної валюти на 64,3%.

За словами прем`єр-міністра, це найбільший рівень падіння курсу національної валюти у світі. Так, у Польщі курс нацвалюти знизився на 36%, у Білорусі – на 35%, у Росії – на 3%.

І останньою причиною кризи в Україні Ю.ТИМОШЕНКО назвала «глибинну політичну кризу».