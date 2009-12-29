Королевська радіє, що здоровий глузд взяв гору над інтригами

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА позитивно оцінює підписання Президентом закону про спрощення ведення бізнесу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету з посиланням на слова депутата.

«Здоровий глузд взяв гору над політичними інтригами», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, підписаний закон вже тричі ставав заручником політичних передвиборчих інтриг. Проте, попри всі труднощі, підприємці одержали добрий новорічний подарунок.

«Таким чином, український бізнес входить в 2010 рік з новими, спрощеними правилами роботи. Підписання закону – це колосальний крок до встановлення європейських стандартів взаємовідношення держави і бізнесу», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, ухвалення цього закону комплексно розв’язує низку проблем підприємницької діяльності. «Знижуються вимоги до мінімального статутного фонду, скорочується кількість ліцензійованої діяльності, збільшуються терміни дії ліцензій», - відзначила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, закон вводить в дію принцип «мовчазної згоди», який поставить крапку на практиці нескінченного розгляду звернень підприємців з боку чиновників. «Хочу попередити чиновників: брати хабарі за видачу дозволів тепер не вийде», - заявила вона.

Голова парламентського комітету наголосила, що цей закон суттєво поліпшить бізнес-клімат в Україні і стане добрим стимулом для малого і середнього бізнесу.

За словами парламентарія, наступного року профільний комітет продовжить роботу зі спрощення умов ведення бізнесу в Україні.

«Наше завдання створити конкурентні умови для бізнесу на законодавчому рівні. Ключовий принцип: просте адміністрування – висока відповідальність. Бізнес повинен вирішувати свої питання, не пробиваючись через двері чиновників, а сумлінно виконуючи прості і зрозумілі правила. Тільки дотримання цього принципу може знизити рівень корупції і стимулювати розвиток бізнесу», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня парламент прийняв закон «Про внесення змін до деяких законів України зі спрощення умов ведення бізнесу в Україні». За ухвалення в цілому цього закону проголосували 349 народних депутатів з 432, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом також закріплюється практика довгострокової оренди державного і комунального майна терміном не менш як 5 років.

Сьогодні Президент підписав цей закон.