Українські виборці продають свої голоси в Інтернеті

Напередодні намічених на 17 січня президентських виборів в Україні громадяни", "які розчарувалися”, виставляють на продаж свої голоси. Ціна питання - 300-500 грн. за один голос, повідомляє Reuters.

"Я не вірю в нашу демократію"; "Мені абсолютно все одно, хто переможе"; "Українська політика мене аніскільки не цікавить. Мені не цікаво, хто буде президентом. Я не патріот", - так пояснюються своє рішення автори оголошень в Інтернеті. "Це прояв розчарування і все більш цинічного ставлення виборців до політики і політиків", - прокоментував ситуацію політолог Володимир ФЕСЕНКО.

Кореспондент Reuters з`ясував, що такі пропозиції знаходять відгук, але у кого саме, невідомо.

Центральна виборча комісія виступила з попередженням, що купівля голосів є кримінальним злочином. Офіційної реакції від Служби безпеки України поки що не надходило.

Як передає Лента.ру, за кілька днів до старту першого туру голосування в Мережіз`явився сайт, де будь-який бажаючий житель країни може оформити заявку на продаж свого голосу.

Згідно з інформацією ресурсу, середня вартість одного голосу становить 862 грн. (трохи більше за сто доларів). В основному виборці пропонують придбати свої голоси за ціною від 300 до 800 грн., проте зустрічаються і пропозиції купити право висловитися на підтримку того або іншого кандидата за 10-30 тис. грн.

Як зазначає DW-WORLD, українці, які виставили свої голоси на продаж, пояснюють своє рішення відсутністю інтересу до ходу і підсумків президентських виборів. "У політиків давно все схоплено. Безглуздо не брати з них приклад і самим не заробити. Думаю, 300-400 грн. за один голос заплатять", - цитує ТСН.ua одного з авторів подібного оголошення, якогось Івана зі Львова.

Аналітики відзначають, що в день виборів, 17 січня, а також незадовго до початку другого туру попит на голоси українських виборців значно зросте.

У МВС України розповіли, що сторони, які домовилися про купівлю-продажі, діють за наступною схемою: виборець, який продав свій голос, йде на дільницю і ставить в одержаному бюлетені "галочку" за кандидата, якому віддає перевагу покупець. Після цього продавець фотографує свій бюлетень, надсилає знімок покупцеві та приходить за грошима.

У бесіді з газетою "Ведомости" директор Київського інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ висловив думку, що за організацією продажу голосів, швидше за все, стоїть один з кандидатів на пост Президента України.