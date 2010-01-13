Для кого є загрозою голосування вдома (думки експертів)

Політологи вважають реальною загрозу фальсифікацій на виборах Президента через дозвіл голосувати вдома.

Таку думку вони висловили у коментарі сайту “Політична думка” з приводу рішення ЦВК про можливість голосування за межами виборчої дільниці без надання документа, що підтверджує нездатність виборця самостійно пересуватися.

Зокрема, політолог Віталій БАЛА, говорячи, наскільки загрозливим є рішення ЦВК та хто може бути зацікавлений у фальсифікаціях виборів, зазначив, що “коли ми говоримо про можливість фальсифікації виборів, то для цього потрібно застосувати адміністративний ресурс”. Наразі, за його словами, адмінресурс є там, де є реальна влада. “З усіх політичних сил лише Партія регіонів має у найбільш «електоральних» областях реальну владу. Ані ТИМОШЕНКО, та й навіть ЮЩЕНКО з його підпорядкованими держадміністраціями такої влади не мають. Крим, Донецька та Луганська області - є велика вірогідність, що Партія регіонів якраз захоче цим скористатися, враховуючи той факт, що підконтрольні «регіоналам» члени ЦВК ухвалили рішення про можливість голосування вдома”, - сказав В.БАЛА.

На його переконання, це рішення ЦВК однозначно можна кваліфікувати як інструмент для можливостей здійснення фальсифікацій через використання, наприклад, мертвих душ і таке інше.

Також В.БАЛА зазначив, що заява ЮЩЕНКА про те, що найбільша загроза фальсифікацій у першому турі виходитиме від Юлії ТИМОШЕНКО, - “просто смішна”.

“Взагалі виступ ЮЩЕНКА на підсумковій прес-конференції викликає не лише посмішку, а й сум, бо глава держави своєю поведінкою, своїми заявами принижує не так ТИМОШЕНКО, як країну. Він компрометує країну. Президент поводиться некоректно, м`яко кажучи, тому соромно за нього”, - сказав політолог.

На його думку, проблему фальсифікацій можуть вирішити депутати парламенту 13 січня. Це буде знакове питання, і від рішення ВР залежатиме доля підрахунку першого туру виборів. Як вважає експерт, “у разі, якщо парламент не поставить крапку в цій історії, то я боюся, що це може бути першим кроком легітимності новообраного Президента, хто б ним не став. Тому від парламенту залежить все”.

Крім того, вважає В.БАЛА, “це також буде лакмусовим папірцем і для Президента. Якщо парламентарії запустять протидію рішенню ЦВК, а Президент підпише цей закон, то загрози масових фальсифікацій можна зняти”. При цьому політолог назвав абсурдом формування ЦВК за партійними квотами. “Туди мають йти передовсім професіонали, моральні авторитети, а не партійно підконтрольні персони. Насправді не суди мають вирішувати, за кого голосували громадяни, а Центральна виборча комісія, як це робиться у всьому світі”, - підкресли він.

Між тим політолог Ігор ЖДАНОВ зазначив, що “тут річ не лише в ухваленні рішення ЦВК, а й у самому законі про вибори”. “Дійсно, цю норму закону треба скасовувати, бо за таких обставин може виявитися чимало бажаючих чомусь проголосувати вдома. Це, безумовно, створює підгрунття для фальсифікацій”, - підкреслив він.

Водночас експерт зауважив, що наразі позицію щодо неприйняття змін до закону він не почув від Партії регіонів. “Аргументів про те, чому цю норму у законі треба залишити, у них немає. Те, що вони ініціюють позачергове засідання Ради, але питання про внесення змін щодо цієї норми закону про вибори можуть поставити 75 за переліком, до якого ніхто не дійде, все всім пояснить. А це питання, безумовно, є нагальним. І тут потрібна й позиція Президента, який підписує закон і оприлюднює”, - наголосив І.ЖДАНОВ.

Водночас він звернув увагу, що “готовності ЮЩЕНКА виправляти це” поки що я немає. “Не факт, що Президент підпише такий закон”, - сказав експерт.

Що стосується виступу В.ЮЩЕНКА на підсумковій прес-конференції і, зокрема, його заяв, то політолог оцінив їх виключно як передвиборчі. “Він (В.ЮЩЕНКО) багато наговорив на адресу ТИМОШЕНКО. Крім фактологічних помилок його виступів (він переплутав, коли він підписував Універсал національної єдності), там були суто політичні оцінки. Він бачить свою основну місію – не допустити ТИМОШЕНКО до влади. Він її критикує більше, ніж ЯНУКОВИЧ, і тут всім все уже давно зрозуміло”, - зазначив І.ЖДАНОВ.

У свою чергу політолог Володимир ФЕСЕНКО висловив переконання, що після ухвалення відповідного рішення ЦВК щодо голосування вдома загрози фальсифікацій виборів очевидні.

“Навіть уже з`явилося інформація, що у деяких регіонах, зокрема на Донеччині, почалася масова реєстрація бажаючих проголосувати вдома. Є факти, що бажаючих зареєструвалося чимало, і це яскравий доказ такої небезпеки”, - сказав він, пояснивши, що голосування вдома менше контролюється.

“Маємо яскраві приклади 2004 року, зокрема у Миколаївській області. Так що ризики великі. Хто зацікавлений у фальсифікаціях? Це очевидно і про це багато говорять. Йдеться про рішення окремих членів ЦВК як про одну з технологій Партії регіонів”, - наголосив В.ФЕСЕНКО.

Щодо заяви Президента 12 січня про те, від кого йтиме загроза фальсифікацій і попередні його заяви на цю тему, то експерт зазначив, що “у Президента один ворог на світі – це Юлія ТИМОШЕНКО”. “Знаєте, колеги уже визнали, що це клініка. Якась ідіосинкразія. Це не так може бути предметом обговорення для політологів, як для психоаналітиків. Це якась зацикленість на одній ТИМОШЕНКО. Тому я не очікую від ЮЩЕНКА якогось впливу з врегулювання у парламенті проблеми можливих фальсифікацій на виборах. Тим паче, що він не має впливу навіть на свою фракцію. Хоча Президент має якраз цим перейматися найбільше”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Прогнозуючи, як ВР буде голосувати за скасування дозволу про голосування вдома, політолог, зокрема, зазначив, що “запитував ЛИТВИНА, як він голосуватиме. Він (можливо, на публіку) критично поставився до порушення цього питання у парламенті. Може, він також відпрацьовував певні публічні електоральні технології, йому треба було дистанціюватися і від ЯНУКОВИЧА, і від ТИМОШЕНКО, і показати себе як альтернативу”.

Насправді, на переконання В.ФЕСЕНКА, “голосування вдома є загрозою не лише для ТИМОШЕНКО. Воно є загрозою і для ЛИТВИНА, і для СИМОНЕНКА, і для багатьох інших кандидатів. Бо крастимуть не лише голоси ТИМОШЕНКО”.

“Якщо говорити про Донеччину і Крим, то там можуть постраждати комуністи. Тут є серйозні мотиви подумати виправити помилку у законі і, відповідно, рішення ЦВК. Якщо ж парламент цю проблему не виправить, то фактично це виявить тих, хто зацікавлений у фальсифікаціях”, - вважає експерт.

І найголовніше, додав він, - якщо Президент не зверне на цю проблему увагу і не підпише відповідний закон, то він фактично стає співучасником можливих масових фальсифікацій. Тоді це питання буде скероване виключно до нього, зазначив В.ФЕСЕНКО. “Ті політичні сили у парламенті, які проігнорують це питання, також будуть нести відповідальність за безконтрольне голосування”, - наголосив він.

Зі свого боку політолог Віктор НЕБОЖЕНКО впевнений, що рішення ЦВК голосувати вдома скероване, безумовно, на створення можливостей для фальсифікації виборів на Сході України. “Мова йде навіть не так про фальсифікації, як про нейтралізацію тих виборців, які не голосуватимуть за ЯНУКОВИЧА. Оскільки обхід уже зроблений, у ЖЕКах уже знають, хто за кого голосуватиме, тому що були чисельні опитування агітаторів з цього приводу”, - зазначив він.

На думку експерта, “деякі з виборців можуть прийти голосувати не за ЯНУКОВИЧА, а їм скажуть: «ви знаєте, ви уже проголосували», і на цьому все закінчиться. Інший варіант - додому ходитимуть агітатори і переконуватимуть голосувати «правильно».

Але, зазначив В.НЕБОЖЕНКО, це об`єктивно можна буде оцінити за статистикою. “ЦВК собі, безумовно, спростив завдання, але він ускладнив життя переможцю виборів”, - сказав він.

Стосовно заяви Президента про мотиви фальсифікацій у БЮТ, то, на думку політолога, це неправда: “Бо є об`єктивні характеристики з електоральної політології. Якщо якийсь кандидат контролює якесь гето, то, як це не пікантно, у нього більше шансів для фальсифікацій”.

Зокрема, як зазначив В.НЕБОЖЕНКО. “спробуйте у Львові, наприклад, зробити якусь фальсифікацію. Та це неможливо, тому що там велика кількість політиків представлена групами підтримки”. Це перша умова демократії і перша перешкода для фальсифікацій, наголосив він.

“Ось і все. А там, де є один кандидат, там загроз більше. Тому ЮЩЕНКО зі своїми заявами демонструє або наївність, або цинічність, або цілковите невігластво”, - додав експерт.

На його думку, якби були покарані ті, хто фальсифікував вибори у 2004 році, то, звичайно, у тих, хто фальсифікував більше, не було б мотивів і бажання це повторити.

“ЮЩЕНКО перекидає проблему можливих фальсифікацій з хворої голови на здорову. Якби він задушив можливість будь-яких фальсифікацій ще у 2005 році, або принаймні їх публічно осудив, то його можна було б ще слухати”, - зазначив він.

Як вважає В.НЕБОЖЕНКО, “якщо ті люди блискуче це уже робили, то вони обов`язково це повторять. І ЮЩЕНКО показує зараз не на тих зараз. Якщо ЮЩЕНКО каже, що мотив є у ТИМОШЕНКО, то він засвідчує тим самим, що фальсифікації були і з його боку у 2004 році”.

“Щоб В.ЮЩЕНКО не говорив, якщо він не є авторитетом для громадськості, то до його заяв не можна ставитися з повагою. ЮЩЕНКО прекрасно це розуміє і тому його завдання допомогти ЯНУКОВИЧУ і знищити ТИМОШЕНКО”, - сказав політолог, звернувши увагу, що “ЯНУКОВИЧ не може впливати на Західній Україні, тому ЮЩЕНКО використовує рештки свого впливу, аби дезорієнтувати виборців там і допомогти ЯНУКОВИЧУ”.