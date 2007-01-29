Ющенко похвалив уряд Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає плани уряду забезпечити вступ нашої держави до Світової організації торгівлі у першому півріччі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Говорячи про підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі, І.ВАННИКОВА наголосила, що Президент підтримує будь-які ініціативи уряду, спрямовані на зростання економічного потенціалу України і її міжнародної ваги.

«Саме тому глава держави висловлює солідарність у прагненні Кабінету Міністрів посилити економічний розвиток України через швидкий вступ до Світової організації торгівлі і покращенні її (України) транзитних можливостей», - сказала прес-секретар Президента.

За її словами, на думку Президента, для досягнення мети – вступу України до СОТ у першому півріччі цього року – необхідно об’єднати зусилля Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Секретаріату Президента.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент переконаний, що Україна повинна пройти цей шлях без штучних перешкод та конфліктів. «Окрім того, зростання транзитного потенціалу України посилить її енергетичну безпеку, зробить динамічнішими стосунки з Європейським Союзом, Росією та країнами Каспійського регіону», - сказала прес-секретар глави держави.

Також, за її словами, Президент задоволений планами уряду активізувати роботу над проектами з модернізації нафтових та газотранспортних систем, запустити пряме використання нафтогону «Одеса-Броди». «Нині, переконаний Президент, заява Кабміну має отримати конкретну реалізацію, а її втілення має відбуватися законно і прозоро», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Давосі прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам заявив, що на шляху вступу у Світову організацію торгівлі Україні залишилося вирішити три питання і це може відбутися в першому півріччі нинішнього року.

Глава уряду відзначив, що Україні залишилося врегулювати: питання у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, дотації агропромисловому комплексу і врегулювання "так званого боргу Киргизії".

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ було розпочато в 1997 році.

Зараз Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг лише з Киргизією.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів за тарифами, які почалися в 1946 році.

У даний час до СОТ входить більш як 150 держав.

13 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла останній із законів, необхідних для вступу України у СОТ.