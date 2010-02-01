Литвин переконаний, що 8 лютого в Україні буде патова ситуація

Спікер українського парламенту Володимир ЛИТВИН заявляє, що його «не турбує посада голови Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи різного роду заяви та висловлювання щодо підтримки фракцією Блоку Литвина відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

В.ЛИТВИН переконаний, що Верховною Радою України «рішення було прийнято правильно». За його словами, таке рішення було спровоковане і самим Ю.ЛУЦЕНКОМ, який у сесійній залі говорив термінами, які «розуміють декілька людей – як то подєльнікі і бандити».

В.ЛИТВИН наголосив, що соратники по коаліції були проінформовані про позицію фракції Блоку Литвина в питанні голосування за відставку Ю.ЛУЦЕНКА. За його словами, ця позиція полягає в тому, що правоохоронні та силові структури «повинні бути деполітизовані, департизовані і декомерціалізовані».

На запитання журналістів, чи вважає він правомірним рішення уряду щодо покладення на Ю.ЛУЦЕНКА виконання обов’язків міністра внутрішніх справ, В.ЛИТВИН сказав, що відповідної постанови уряду до цього часу в парламенті України немає. За його словами, Верховна Рада отримує всі постанови уряду та укази Президента України, але даний документ не надійшов.

У той же час В.ЛИТВИН підкреслив, що «уряду не потрібно було в такий спосіб діяти, бо це означає, що розглядають державні інституції як приватну справу». Спікер підкреслив, що «мене не турбує посада голови Верховної Ради України, але мене непокоїть те, що ми отримаємо, коли буде переможна агонія після президентських виборів».

За його словами, держава буде переживати «політичну нестабільність». «А все інше – хто за ким, хто під ким і хто за кого – це на одноклітинному рівні, який вже всім набрид», - додав він.

В.ЛИТВИН переконаний, що «проблеми почнуться після 8 числа». «Ситуація патова буде в Україні», - сказав він, додавши, що саме ці проблеми і хвилюють його.