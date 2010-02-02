У Кличка пояснили, як зекономити на житлово-комунальних послугах

Самостійно обираючи послуги з утримання будинку, кияни зможуть зекономити від 10 до 15% від загальної суми послуг при значному покращенні їхньої якості. Про це в інтерв’ю газеті «БЛИК» заявив один із лідерів Блоку Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

Коментуючи відповідне розпорядження КМДА, опозиційний політик зазначив: «У протоколі слухань буде записано, які конкретно послуги і ким надаються мешканцям даного будинку. При цьому будуть виявлені ті послуги, які мешканцям не надавались, але за які стягувалася плата. Рішення прийматиметься самими мешканцями по кожному окремо взятому будинку. Мешканці ОСББ, крім того, мають право визначати і виконавців житлово-комунальних послуг – санітарного очищення прибудинкової території, утримання ліфтів, миття сходів тощо».

На думку Дмитра Андрієвського, самостійно обираючи послуги з утримання будинку, кияни зможуть зекономити від 10 до 15% від загальної суми послуг.

«Тут є великий плюс: після укладення договору виконавця з мешканцями у киян з’являться важелі для контролю за якістю та можливість вимагати повернення коштів за ненадані послуги», - зазначив депутат.

Як повідомив Дмитро Андрієвський, розпорядження про те, що кияни зможуть самостійно визначати перелік послуг з утримання будинків, за які вони сплачуватимуть, стало результатом довготривалої наполегливої боротьби.

Зокрема, у вересні минулого року на ім’я Київського міського голови Дмитро Андрієвський направив депутатський запит «Про невідкладні заходи щодо визначення виконавців житлово-комунальних послуг та забезпечення укладання договорів про надання житлово-комунальних послуг, проведення громадських слухань по кожному будинку». У вересні та жовтні минулого року депутатом були підготовлені відповідні проекти рішення про реформування галузі. 20 листопада 2009 року Київському міському голові спрямоване ще одне звернення Андрієвського про виконання рішення Київради «Про врегулювання взаємовідносин, що вникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг в житловому фонді м. Києва».

«І тільки на початку 2010 року, захлинаючись від скарг на негативну роботу комунальних служб, столичне керівництво, нарешті, вирішило дослухатися до опозиції та піти назустріч киянам», - наголосив політик.