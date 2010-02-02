Ющенко побачив у Калуші «міну європейського масштабу»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО екологічну ситуацію у Калуші Івано-Франківської області називає міною сповільненої дії європейського масштабу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодоні у Калуші на екологічній нараді.

«Те, що я сьогодні побачив тут, у Калуші, це вражає, - зауважив глава держави. – Сумно з того, як десятки років експлуатувався природний потенціал, і ніхто не дбав, як побороти небезпечні екологічні виклики. Нині ніхто не може спрогнозувати, на яку територію розкинеться ця небезпека».

Він закликав урядовців і всі зацікавленні сторони «не допустити техногенної загрози».

На думку В.ЮЩЕНКА, нинішня ситуація у Калуш на калійному заводі - це «брак розсудливості та безвідповідальність як керівників заводу, так і урядовців і місцевої влади, які неодноразово обговорювали ці проблеми, але не вирішували».

Президент наголосив, що «це вирок і галузевій, і урядовій політиці».

«Ми не маємо права ризикувати життям мільйонів людей», - заявив він і додав: «Ми не можемо повторити ситуацію з повінню у 2008 році».

Як повідомив В.ЮЩЕНКО, він має намір видати відповідний указ, який дасть відповідь «на всі ці виклики». За його словами, уряд має невідкладно з Резервного фонду виділити кошти на вирішення першочергових проблем і розробити план реалізації відповідних заходів. «Робити це маємо блискавично, - наголосив глава держави. – Направити сюди відповідні підрозділи і фінансування. Центральна влада має знайти статусну відповідь для цієї території».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що 17 січня жителі калашу більш як 97% голосів підтримали ініціативу місцевої влади надати місту статус території з небезпечною екологічною ситуацією.

За його словами, це питання буде завтра обговорюватися на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА повідомила, що у Калуші діє державне підприємство «Калійний завод ВАТ «Оріана». У межах діяльності цього підприємства, що перебуває у сфері управління Фонду держмайна, розташовані три відпрацьовані рудники, Домбровський кар’єр, два відвали засолених грунтів та інші екологічно небезпечні об’єкти.

І.ВАННИКОВА наголосила, що внаслідок неефективного господарювання навколо солевідвалів відбувається поступове засолення підземних вод. Оскільки дамби відповідних сховищ нестійкі, існує загроза прориву і потрапляння забруднених вод у Дністер. За її словами, в зонах можливого хімічного зараження мешкає понад 10 млн. людей, що становить близько 22% населення України.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК заявив, що на вирішення екологічних проблем Калуша потрібно 3,5 млрд. грн.