Литвин назвав винних у зміні правил гри на виборах

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає факт ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» свідченням взаємної недовіри українських політиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, водночас, за словами В.ЛИТВИНА, внесення цих змін не призведе до фальсифікацій результатів виборів за умови чіткого дотримання членами виборчих комісій законодавства.

«Сам факт розгляду цього питання є свідченням того, що українські політики, і перш за все, фіналісти виборчої кампанії, не довіряють один одному, що вишукуються можливості не як вести вибори, а як ошукати один одного. І наслідком взаємної недовіри та підозр і став розгляд цього питання у Верховній Раді», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він нагадав, що «закон про вибори Президента України, який заклав подібні «міни», є результатом спільних зусиль Партії регіонів і БЮТ». «Вони створили цей закон, відкинувши при цьому всі ті розумні пропозиції, до яких зараз доводиться повертатися. І мені дивно слухати взаємні звинувачення з цього питання», - додав він.

В.ЛИТВИН нагадав, що відповідно до попередньої редакції закону, виборчі комісії формувалися кандидатами у президенти у рівному співвідношенні, і рішення комісії мало прийматися двома третинами голосів її членів. Разом з тим, зазначив він, фіналісти президентських перегонів не виключали можливості умисної неявки на роботу членів виборчих комісій - представників опонента, що могло призвести до зриву виборчого процесу.

«Ця взаємна недовіра призвела до внесення проекту закону про те, щоб комісії (дільничні) або доукомплектовували комісії вищого рівня, або щоб вони могли приймати рішення за наявності 50 відсотків членів комісій - половиною присутніх», - сказав голова ВР.

Разом з тим, він наголосив, що ця норма закону може і не застосовуватися за умови, якщо члени комісій «як від ЯНУКОВИЧА, так і від ТИМОШЕНКО, прийдуть і виконають усі обов’язки, що від них вимагає закон».

На думку В.ЛИТВИНА, не варто було б змінювати закон, оскільки “у процесі гри правила гри не змінюють”. Водночас, додав спікер, він змушений був виконати норми Регламенту і провести позачергове засідання ВР для розгляду цього питання. “Деякі мені пропонували «захворіти». Можна було умити руки, але я не ухилявся і не буду ухилятися від відповідальності, як у випадку з питанням щодо міністра внутрішніх справ, так і у випадку закону про зміни до закону про вибори Президента України», - сказав він.

В.ЛИТВИН також підтвердив, що до нього надійшло звернення представника фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА з проханням не підписувати цей закон, але вже після того, як документ був завізований.

За словами В.ЛИТВИНА, будь-який депутат має право звернутися до керівника парламенту з подібним листом, але, разом з тим, він повинен обґрунтувати своє прохання. «Цього у зверненні депутата не було», - зазначив він. За словами голови ВР, якби він затягнув підписання цього закону, то був би звинувачений у зриві виборів та у тому, що не працюватимуть виборчі комісії.