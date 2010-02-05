Ющенко одним автографом перекреслив історію свого президентства?

Підписанням змін до закону про вибори Президента України нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО “перекреслив практично усю свою історію демократичного Президента”. Таку думку висловив президент Аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ, коментуючи підписання В.ЮЩЕНКОМ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», запропонованому Партією регіонів.

В інтерв’ю сайту “Політична думка” І.ЖДАНОВ, зокрема, сказав: “Я прогнозував, що Президент підпише цей закон. І це свідчить про те, що існують якісь домовленості між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Віктором ЮЩЕНКОМ. І напевне ці домовленості стосуються також групи «За Україну», яка проголосувала за цей закон. У мене тепер немає жодних сумнівів, що В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО діяли в унісон”.

За словами експерта, “В.ЮЩЕНКО міг би увійти в історію як Президент, якого обрали на Майдані і який підтримував демократичні принципи, які зараз панують у державі. Він зобов`язаний був забезпечити демократичні і прозорі вибори. Це його обов`язок. Однак своїми діями, зокрема підписанням змін до закону про вибори, він перекреслив практично усю свою історію демократичного Президента. З огляду на це, він серйозно ускладнив собі шлях до парламенту і до підтримки виборців. Я думаю, що виборці західної України попри його укази з відзначення Степана Бандери і таке інше не підтримають його більше”.

Коментуючи сам закон, політолог відзначив: “Я думаю, що Партія регіонів і ті, депутати, які до них приєдналися, зробили відкриття у галузі конституційного права. Зокрема права, яке регулює колективні зібрання. Напевно, уперше в історії встановлено правило, коли немає необхідності у кворумі, аби відкрити засідання колективного органу. Будь-яка людина, яка брала участь у будь-яких колективних зібраннях знає, що не може прийти дві людини проголосувати і ухвалити рішення за увесь колектив. Напевно, “регіонали” це роблять для того, аби мати можливості для фальсифікацій. Це стосовно суті закону”.

“Якщо говорити про політичні наслідки закону, - сказав І.ЖДАНОВ - то внаслідок його ухвалення створюється хаос і безлад. Ми побачимо, як будуть збиратися по декілька комісій, котрі будуть ухвалювати суперечливі рішення і ми тоді не побачимо ані нормальних, ані прозорих та чесних результатів виборів”.

Водночас І.ЖДАНОВ відзначає, що такими діями Партія регіонів створила додаткову мотивацію для громадян західної і центральної України проголосувати проти В.ЯНУКОВИЧА і голосувати за Юлію ТИМОШЕНКО. За словами політолога, «регіонали» створили у суспільній свідомості настрої, що вибори будуть недемократичні і що у саме такий спосіб В.ЯНУКОВИЧ хоче перемогти. Найпарадоксальніше, що цю ініціативу «регіоналів» знову підтримав В.ЮЩЕНКО. “Це уже непоодинокий випадок В.ЮЩЕНКА, - відзначає експерт. - На словах він виступає за демократичні і чесні вибори, а уже між першим і другим туром він відкрито підігрував В.ЯНУКОВИЧУ. Варто згадати його ініціативу про призупинення постанови Кабміну про призначення Геннадія МОСКАЛЯ керівником МВС у Криму, де він робив у першому турі усе можливе для запобігання фальсифікаціям в Криму”.

Якщо підсумувати, говорить І.ЖДАНОВ, “то маємо досить системний наступ Партії регіонів перед другим туром – це і Г.МОСКАЛЬ, і відставка Юрія ЛУЦЕНКА, і порушення Генпрокуратурою справи проти судді Київського апеляційного адмінсуду. Тобто ми бачимо, що вони працюють на те, аби забезпечити перемогу своєму кандидату”.

Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що, підписавши зміни до закону про вибори, який “фактично вигідний лише Партії регіонів і В.ЯНУКОВИЧУ особисто, В.ЮЩЕНКО публічно підтвердив свій політичний зв`язок з лідером ПР. В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО також у таких спосіб вкотре засвідчили, що мають спільний об`єкт неприйняття – це Ю.ТИМОШЕНКО. В цьому сенсі їхні інтереси поєдналися. І В.ЮЩЕНКО, не зважаючи на історичну пам`ять про 2004 рік, не зважаючи на те, чого хочуть виборці, вирішив зіграти на користь В.ЯНУКОВИЧА і проти Ю.ТИМОШЕНКО”.

В.ФЕСЕНКО впевнений, що цей закон створює підґрунтя для фальсифікацій. “Якими будуть наслідки? Покажуть результати виборів. Хоча цей закон безумовно створює підгрунття для фальсифікацій. Сподіваюся, що ці ризики не будуть фатальними і вибори все ж таки відбудуться. Але загрози фальсифікацій внаслідок підписання цього закону зросли”, - сказав політолог.