Янукович підмочив репутацію України у США

Вільям Тейлор дає інтерв’ю журналістам під час візиту до порту “Південний” в Одеській області Тейлор оглянув стан зерна, яке зберігається в порту «Південний». Через впровадження урядом України обмеження на експорт, сотні тисяч тонн зерна гинуть в портах країни

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР вважає, що квоти, введені урядом України на експорт зерна, приносять країні більше шкоди, ніж користі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив 1 лютого після відвідин зернового терміналу ТОВ «Трансінвестсервіс» в порту Південний.

«Те, що ви бачите, - погана новина: тонни пшениці знищуються», - сказав посол журналістам, які його супроводжували.

На думку У.ТЕЙЛОРА, є інші способи захистити українців від зростання цін на хліб. Як сказав посол, від дій Кабінету Міністрів України постраждали, в першу чергу, аграрні, транспортні підприємства і елеватори.

„Україна була шостим експортером зерна в світі”, - зазначив дипломат. Він вважає, що „зараз ця репутація зіпсована - країна перестала вважатися надійним постачальником”.

За прогнозами У.ТЕЙЛОРА, результатом таких дій українського уряду може стати зменшення обсягів іноземних інвестицій. «Як друг України я закликаю скасувати квоти на експорт зерна», - сказав посол.

У.ТЕЙЛОР визнав, що не мав особливої причини відвідувати елеватор саме в порту Південному. При цьому дипломат додав, що його колеги з інших держав мають намір з такою ж метою побувати в Одеському морському порту.

У.ТЕЙЛОР також повідомив, що, за його відомостями, уряд України усвідомив проблему, пов`язану з обмеженням експорту зерна, і шукає компромісні шляхи її вирішення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник елеватора ТОВ «Трансінвестсервіс» Андрій ПОМЕЛЬНИКОВ, «зараз на підприємстві зберігається лише ячмінь - 230 тис. тонн, зокрема ячмінь, що належить одній з американських фірм. Ще 40 тис. тонн повинні завезти після просушування».

Що стосується пшениці, додав А.ПОМЕЛЬНИКОВ, то «з Південного на внутрішні елеватори України вивезено останні 25 тис. тонн цього зерна: через зниження якості воно вже не підлягає продажу на зовнішніх ринках. Страховикам належить підрахувати збитки. В цілому ж в результаті дії квот, за даними фахівців, Україна втратила близько 200 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними диспетчерської служби порту, на елеваторах Одеського морського торгового порту зберігається близько 220 тис. тонн зернових, які призначені на експорт і підпадають під дію квот.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2006 року український уряд прийняв постанову про квотування експорту зернових. До 31 грудня 2006 року експортні квоти були встановлені в обсягу: пшениця і суміш пшениці та жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

8 грудня 2006 року Кабінет Міністрів затвердив квоти на експорт зерна до 30 червня 2007 року. Зокрема, експортна квота на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін) (окрім полби) становить 3 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудзу - 500 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

28 грудня Спеціальна комісія розподілила квоти на експорт пшениці в поточному МР між 11 компаніями, ячменю - між 34, кукурудзи - між 43 компаніями. Проте ліцензії за цими квотами не видавалися, оскільки проводилися перевірки достовірності наданих претендентами даних про наявність зерна. Наголошувалося, що ряду компаній може бути відмовлено в наданні ліцензій на експорт зернових через відсутність у них реальних обсягів зерна.

26 січня ц.р. Міністерство економіки України почало видачу ліцензій на експорт зерна в рамках квот, встановлених урядом до 30 червня 2007 року. На сьогодні видано ліцензії на експорт більш як 400 тис. тонн ячменю і більш як 300 тис. тонн кукурудзи.

30 січня під час робочого візиту до Полтавської області міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК заявив журналістам, що квота на експорт зерна найближчим часом переглядатися не буде.