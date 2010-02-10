Президент Латвії отримав від Януковича запрошення на інавгурацію

18:11, 10 лютого 2010
Політика
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Лідера ПР запросили до Латвії

Президент Латвії Валдіс Затлерс зателефонував Віктору Януковичу і привітав з успіхом на виборах Президента України. Він висловив сподівання, що дружні відносини між Україною та Латвією й надалі успішно розвиватимуться, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Віктор Янукович у відповідь запросив Затлерса на церемонію інавгурації Глави Української держави. А Валдіс Затлерс запросив Януковича відвідати Латвію у зручний для нього час.

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