Американський сенатор просить Європу сприяти Україні у вступі в ЄС і НАТО

Джордж МАК-КЕЙН

Американський сенатор Джордж МАК-КЕЙН закликає Європейський Союз активізувати роботу, яка б сприяла вступу України до НАТО та ЄС. Про це йдеться в інтерв’ю сенатора газеті «Зюддойче сайтунг» за 8 лютого.

Дж.МАК-КЕЙН наголошує, що євроатлантична спільнота зацікавлена в Україні як надійному партнерові. І Німеччина, на його думку, має відігравати у цьому важливу роль.

Втім, переконаний американський сенатор, Київ повинен самостійно приймати основоположні рішення щодо стратегічного розвитку України. «Якщо український уряд вирішить продовжувати курс реформ, Захід має сприяти вступу України до НАТО та ЄС. Наразі ж потрібно підтримувати економічні реформи, реформи у сфері державного управління та освіти, що дозволить наступному поколінню українців відчувати себе частиною західної спільноти», - наголошує сенатор.

Дж.МАК-КЕЙН привітав готовність ЄС розпочати переговори з Україною щодо лібералізації торгівельних відносин, а також щодо участі у спільних проектах із диверсифікації енергоресурсів.

Також, на думку сенатора, якщо Захід має намір розбудовувати надійні відносини зі Східною Європою, як того вимагає федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, то необхідно створити нове підґрунтя для євроатлантичного співробітництва. Запропонований А.МЕРКЕЛЬ спільний трансатлантичний внутрішній ринок, вважає сенатор, може стати важливою основою для цього. Крім того, додав він, Заходу також потрібна спільна енергетична політика для співробітництва з Росією та каспійським регіоном.

“Спільними зусиллями Захід має турбуватися про сусідні до Євросоюзу Україну, Молдову та Грузію, щоб допомогти цим країнам у зміцненні економіки та розбудові демократії. Потрібно спільно турбуватися, щоб не допустити конфліктів у регіоні Чорного моря, а також чітко визначитися, що партнерство з Росією може розвиватися лише на основі спільних цінностей”, - наголошує Дж.МАК-КЕЙН.

Також він висловив думку, що Захід повинен подати російському керівництву чіткий сигнал про те, що без підтримки Росією євроатлантичних демократичних цінностей ця країна не може розраховувати на справжнє партнерство із Заходом.