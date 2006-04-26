Литвин: легітимність нового парламенту буде сумнівною

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закрив останню дев’яту сесію Верховної Ради четвертого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, на останнє пленарне засідання в залі зареєструвалось 258 народних депутатів. На церемонії закриття були присутні члени Кабінету Міністрів на чолі з прем`єр-міністром України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, представники різних гілок влади України.

Під час закриття сесії В.ЛИТВИН висловив думку, що легітимність нового парламенту буде сумнівною, оскільки частина нинішнього складу ВР не пристала на пропозицію розвіяти суспільні сумніви щодо підрахунку голосів на виборах. Після цих слів в залі почався шум, на що В.ЛИТВИН зреагував так: «Чужа поразка ще не означає свою перемогу».

На думку спікера, під час парламентських виборів та виборів до місцевих органів влади не було зроблено належних висновків та уроків з попередньої виборчої кампанії.

Він вважає, що недосконала, «а точніше, просто неприйнятна законодавча база, невмотивована, не підкріплена українськими реаліями віра в демократизм, чесність і прозорість усього виборчого процесу, включаючи підрахунок голосів», є одним із тих основних причин, де Україна «знову спіткнулася на виборах». В.ЛИТВИН також зазначив, що ще однією причиною цього є подвійні стандарти на всіх рівнях - «аж до державного».

За його словами, тільки завдяки всьому цьому стало можливим застосування у вітчизняній практиці чергової технології – неважливо як голосують, важливо, хто і як підраховує голоси.

В.ЛИТВИН зауважив, що якби не було політичного рішення Верховної Ради України у листопаді 2004 року, то «ніколи б не було і рішення Верховного Суду щодо третього туру на президентських виборах». Він підкреслив, що говорить це «для розуміння позиції Вищого адміністративного суду та судової практики в Україні загалом».

Разом з тим В.ЛИТВИН наголосив: «Ми передаємо Верховну Раду своїм наступникам, що називається «на ходу». За його словами, за чотири роки було створено практично всі необхідні умови для плідної роботи депутатського корпусу та парламентського апарату.