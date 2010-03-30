У БЮТ знали, що Табачника не скинуть

Голосування у Верховній Раді щодо відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки має стати сигналом для влади, заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми знали, що голосів для відставки ТАБАЧНИКА не набереться, але наша фракція наполягала на голосуванні, щоб привернути увагу ЗМІ і увагу громадськості», - сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

А.КОЖЕМ’ЯКІН назвав перемогою те, що питання про відставку, на якому наполягав БЮТ, все ж було поставлене у порядок денний засідання Верховної Ради.

«На Погоджувальній раді я не відчув належної підтримки з боку наших колег. У нас навіть відбулася перепалка зі спікером за необхідність розглянути це питання. Але ми наполягли і питання було розглянуте», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також зазначив, що Блок Юлії Тимошенко і надалі вимагатиме відставки Д.ТАБАЧНИКА. За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, БЮТ нікому не дозволить зруйнувати позитивні досягнення попереднього уряду.