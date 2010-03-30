У Тимошенко вирішили дати Азарову шанс?

Для того щоб на практиці довести свої наміри ефективно працювати, у нового уряду є 100 днів. Про це в ефірі «5-го каналу» заявила народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«У діючого уряду є 100 днів, - сказала вона. - Впродовж цього часу ми не будемо його жорстко критикувати, а почекаємо пакета реформ і реалізації тих обіцянок, які були дано кандидатом у Президенти Віктором ЯНУКОВИЧЕМ».

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що зараз опозиція детально вивчає проект бюджету, який готується урядом, і налаштована на конструктивний діалог.

«Проте, за останній тиждень ми не побачили у ВР жодного проекту закону, жодної ініціативи, жодної цілісної програмної реформи, які б надійшли від уряду. Тоді як впродовж останніх двох років ми тільки й чули про те, що все вже готове», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, опозиція зробить все, щоб обіцянки В.ЯНУКОВИЧА, які він давав, коли йшов у Президенти, були виконані. Це стосується і підвищення соціальних стандартів, і покращення бізнес-клімату в країні, і обіцяних податкових канікул для малого бізнесу.

«Люди не повинні спочатку мати ілюзії від передвиборчих обіцянок, а потім відчувати на собі всі тяготи, які спричиняють реальні розрахунки, що здійснюються владою, яка приходить. Лише побачивши реальні дії, вони поважатимуть владу», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.