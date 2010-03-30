Литвин побачив, що ВР перебуває «зовсім в іншому вимірі»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що проект закону «Про державний бюджет України на 2010 рік» буде ухвалено 29-30 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що на Погоджувальній раді лідерів фракцій йшлося про те, щоб орієнтовно 14 квітня Кабмін представив проект бюджету у Верховній Раді України. Спікер додав, що треба зробити все для того, щоб «29-30 квітня ми вийшли на прийняття остаточного рішення».

В.ЛИТВИН додав, що сьогодні парламент не може орієнтувалися на терміни, які передбачені Бюджетним кодексом і регламентом Верховної Ради України, оскільки «ми зовсім в іншому часовому вимірі».