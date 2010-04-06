Ідеальний варіант для України - вибори кожні 2 роки?

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» наполягає на призначенні місцевих виборів на 26 вересня 2010 року, що пропонує народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Оксана БІЛОЗІР у проекті постанови № 6068.

Про це в коментарі УНІАН заявив лідер «Форуму порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ у зв’язку з прийняттям Верховною Радою 1 квітня у першому читанні змін до Конституції щодо збільшення терміну повноваженьсільських, селищних, міських голів з 4 до 5 років.

За його словами, до вересня можна спокійно внести зміни до закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» у плані проведення їх за відкритими списками, а також провести парламентські слухання з цього питання. Натомість призначення місцевих виборів на 27 березня 2011 року, як це пропонується парламентом, є неприпустимим, тому що порушує конституційне право громадян обирати, говорить лідер «Форуму порятунку Києва».

Громадський діяч називає «політичним шулерством» пропозицію депутатів внести зміни до Конституції з метою подовження терміну повноважень сільських, селищних і міських голів з 4 до 5 років і таким чином зрівняння їх каденції з депутатами місцевих рад.

«Я не пам’ятаю, щоб громадяни зверталися до парламенту з проханням дати можливість їм – депутатам, головам – покрасти ще рік. В основному люди стикаються зі свавіллям місцевої влади. А збільшення терміну їхніх повноважень – це подовження щоденного знущання над простими громадянами. Що вони роблять, так це дерибанять землю, захоплюють комунальне майно, розкрадають бюджет. Як вампіри, висмоктують з регіонів ресурси і прямують в Київ, де продовжують робити те саме. На мій погляд, для них навіть чотири роки повноважень – це забагато», – зазначає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він стверджує, що, скасувавши місцеві вибори, заплановані на 30 травня поточного року, ВР взяла на себе відповідальність за безлад, який твориться на місцях. Лідер ФПК розцінює це як хабар діячам місцевого самоврядування.

«Замість того, щоб дати людям вибори, депутати їх скасовують і приймають рішення направити до Конституційного Суду законопроект, що урівнює строки повноважень мерів з депутатами місцевих рад. Без сумніву, треба, щоб їх повноваження були однакові, але хіба виборці просили, щоб це стало п’ять років?», – зауважує громадський діяч.

У 2004 році, щоб продовжити своє перебування в парламентських кріслах, народні депутати разом з корисними змінами Конституції, пов’язаними з обмеженням повноважень Президента, під шумок збільшили термін своїх власних повноважень і повноважень депутатів місцевих рад до 5 років. При цьому в народу про це не запитали, нагадує лідер громадянського руху.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, «Форум порятунку Києва» вважає необхідним відновити попередню конституційну норму 1996 року, згідно з якою терміни повноважень депутатів всіх рівнів і сільських, селищних, міських голів становили 4 роки.

На думку громадського активіста, зміни до Конституції необхідні – але у бік зменшення термінів перебування політиків при владі.

«Вибори в країні мають проходити часто. Ідеальний варіант – це раз на два роки у кожному органі владі. Таким чином, за три-чотири скликання зможуть прийти «свіжі» люди, які наведуть порядок і не будуть одержимі зажерливістю. Адже коли частіше міняти владу, вона не встигатиме укорінитися та обрости корупційними зв’язками. У цьому плані також необхідно посилити кримінальну відповідальність за корупцію та голосування за незаконні рішення. Бо коли б знали, що це небезпечно, то не лізли б у депутати», – переконаний очільник «Форуму порятунку Києва».

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ повідомив, що «Форум порятунку Києва» спільно з союзниками готує звернення до лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та голови парламентської фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА з проханням скоординувати дії з громадськими організаціями, які протестують проти відміни місцевих виборів.

«У цій ситуації БЮТ фактично підіграв Партії регіонів, і ми хочемо подивитися, як відреагує опозиція», – зауважив лідер «Форуму порятунку Києва».

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 16 лютого 2010 року відмінила проведення чергових місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року.

Натомість парламент 1 квітня направив на висновок Конституційного Суду України законопроект «Про внесення змін до Конституції України (щодо термінів повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів)» під реєстраційним № 4177. За цей законопроект проголосували 401 з 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Цим законопроектом пропонується уніфікувати строки повноважень представницького органу Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів і внести зміни до частини 1 статті 136 та частин 1 і 2 статті 141 Конституції України щодо встановлення п’ятирічного терміну повноважень депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах.

Законопроектом також пропонується призначити вибори до органів місцевого самоврядування на 27 березня 2011 року. У зв’язку з цим Верховна Рада просить Конституційний Суд надати свій висновок щодо цього законопроекту до 15 червня 2010 року.

1 квітня Верховна Рада також прийняла постанову про проведення 12 травня 2010 року в сесійній залі Верховної Ради парламентських слухань «Реформування законодавства про місцеві вибори в інтересах територіальних громад».

Верховна Рада України четвертого скликання 8 грудня 2004 року прийняла Закон «Про внесення змін до Конституції України», яким, зокрема, було змінено частину першу статті 141 Основного Закону та встановлено, що депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради обираються на п’ять років. При цьому залишалася незмінною частина друга статті 141 Конституції України, якою встановлено, що сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами на чотири роки.