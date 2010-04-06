Рішення КС щодо коаліції буде за формулою «ні вашим, ні нашим»?

Експерти прогнозують, що рішення Конституційного Суду з приводу формування коаліції буде прийнято за формулою «ні вашим, ні нашим».

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного PR-групою «Polittech» щодо ймовірного рішення КС у справі про легітимність формування коаліції із залученням окремих депутатів, а не лише на базі фракцій, і його наслідки для політичної ситуації в країні.

Зокрема, як зазначив президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, “зрозуміло, що застосований принцип формування коаліції за індивідуальним членством депутатів не відповідає попередньому рішенню КС, в якому чітко говориться, що коаліція формується фракціями. І саме зараз КС повинен дати рішення, наскільки конституційним є створення діючої коаліції”.

Звісно ж, підкреслив експерт, у правовій державі очікувати відмінного від попереднього рішення суду неможливо, однак в Україні не до кінця сформована правова держава, і Конституційний Суд підвладний різним політичним тискам. Тому, на думку І.ЖДАНОВА, “рішення суду буде таким хитрим і неоднозначним, що дасть змогу теперішнім коаліціантам трактувати його як таке, що не заперечує законність існування діючої коаліції”.

Якщо ж у випадку, що КС унеможливить своїм рішення існування теперішньої коаліції, то, підкреслив він, “ми матимемо політичні труднощі, оскільки під сумнів буде поставлено не тільки правлячу коаліцію, але й уряд”. Тоді, за словами експерта, доведеться переформатовувати Кабмін і взагалі можливі дострокові парламентські вибори, про що вже говорив Віктор ЯНУКОВИЧ.

На думку директора Школи політичної аналітики НаУКМА Олексія ГАРАНЯ, “якщо керуватися здоровим глуздом і юридичною логікою, то, враховуючи рішення КС щодо формування коаліції 2008 року, суд мав би сказати, що теперішнє формування коаліції є неконституційним. Тобто, він мав би повести себе принципово. І у нас були приклади в історії, коли КС поводив себе принципово”.

Але тепер, вважає експерт, враховуючи, що провадження відкрито саме за поданням «регіоналів», і судів опитують у письмовій формі, то виглядає так, що КС може прийняти рішення, користуючись політичною доцільністю. “Тим паче, що ми розуміємо те, що йде серйозний тиск на КС”, - додав він.

О.ГАРАНЬ не виключає також того, що КС може прийняти “половинчате рішення, сказавши: читайте наше попереднє рішення. Тоді кожен читатиме його, як захоче”.

“Але загальна ситуація в країні, на жаль, наводить мене на думку, що КС може плисти в форваторі нинішньої влади. І коли це відбудеться, то це матиме насправді дуже важкі наслідки для країни. Це означатиме, що відбувається монополізація влади в руках однієї політичної сили. Таким чином країна почне хилитися в бік авторитаризму”, - підкреслив політолог.

У свою чергу директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що рішення КС, скоріш за все, буде таким, яке прямо не заперечуватиме теперішній процес формування коаліції.

“Якщо КС прийме рішення про неконституційність формування діючої коаліції, то вплив буде колосальним - постане питання про проведення дострокових парламентських виборів. Але, коли буде визнано, що можна і таким чином формувати коаліцію, тоді це викличе нову хвилю перетікання депутатів від БЮТ та НУ-НС до правлячої коаліції. Проте поки зарано говорити, що в найближчій перспективі (через місяць-два) може бути створено конституційну більшість у парламенті. Поки підстав для такого прогнозу немає”, - сказав експерт.

Директор PR-групи «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ між тим зазначив, що “Адміністрація ЯНУКОВИЧА відчуває брак часу, оскільки рішення КС має бути ухваленим до офіційної поїздки нового Президента до США (12 квітня)”.

На його думку, “зрозуміло, що західні партнери України хочуть мати чітке уявлення, чи є у нас легітимно утворена коаліція, чи її немає. В цих умовах якби КС дотримувався лише букви закону, то мусив би ухвалити «дублююче» рішення, аналогічне тому, яке прийняв 17 вересня 2008 року. Тобто, по суті, КС мав би визнати, що відповідно до Конституції, коаліцію у Верховній Раді створюють лише депутатські фракції, а не окремі депутати”. Проте, вважає експерт, “уже зараз зрозуміло, що КС збирається ухвалити рішення, яке де-юре легітимізує діючу коаліцію”.

За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, складність і ціна такого рішення є надзвичайно високою. “На КС здійснюється потужний тиск, як з боку політиків, так і з боку суспільства. Формула, за якою КС має зараз підтвердити легітимність, по суті, незаконно сформованої коаліції, цікавить усіх”, - зазначив він. На думку експерта, “швидше за все, рішення КС буде за формулою «ні вашим, ні нашим». Тобто, КС визнає суб’єктами утворення коаліції депутатські фракції, але оголосить про те, що до такої коаліції можуть приєднуватися й окремі депутати”.