З політиками-мітингувальниками влада говорити не буде?

Влада має бути зацікавлена у формуванні конструктивної опозиції і залученні її до державного управління.

Таку думку висловив директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК у переданому УНІАН коментарі з приводу дискусії про переформатування керівних посад у парламентських комітетах.

За словами В.КУЛИКА, створення прийнятних умов для роботи опозиції має бути пріоритетом для нової влади.

«Очевидно, що команда ЯНУКОВИЧА повинна сприяти формуванню конструктивної опозиції на основі професійного підходу, здатної взяти участь у делегуванні відповідальності за ситуацію в країні», - сказав він.

На думку експерта, команді Президента варто відкоригувати свою позицію щодо дискусії з опозицією.

«На користь будь-якої влади – формування конструктивної, здатної до діалогу і співпраці опозиції. Проте у зв`язку з цим, звичайно ж, ні АП, ні уряд не розмовлятиме з політиками-митингувальниками. В інтересах як влади, так і опозиції виділити команду конструктивних опозиціонерів, здатних зрозуміло сформулювати свої ідеологічні конструкти, привнести їх у маси, знайти розуміння у влади, створити основи громадянського діалогу. Це повинні бути насамперед професіонали, самодостатні політики, які мають крім партійного рейтингу ще й міцні особисті електоральні позиції, такі як: М.ТОМЕНКО Н.КОРОЛЕВСЬКА, А.ЯЦЕНЮК», - сказав В.КУЛИК.

На думку експерта, такий компроміс між владою і опозицією буде корисним не тільки для політичних сил, а й для країни в цілому.

«Країна і суспільство, очевидно, стомилися від нескінченного деструктиву. У відносинах влади й опозиції має початися новий період – професійної дискусії. Але забезпечити це зможуть лише ті політики, які здатні відстояти свою думку, як всередині власної команди, так і в діалозі з опонентами», - переконаний експерт.