В Україні не можуть діяти одночасно дві угоди щодо Чорноморського флоту.

Про це заявив в інтерв`ю газеті «Вечерние Вести» екс-президент України Леонід КРАВЧУК.

При цьому він відзначив, що у випадку з «харківським пактом» сила закону підмінено силою політичного тиску.

Л.КРАВЧУК не виключає, що Росія домоглася таких результатів не однією ціною на газ. «Мабуть, між російським і українським керівництвом існує цілий комплекс взаємних угод і обіцянок. І є щось, що виходить за межі вартості кубометрів блакитного палива, адже, підписавши договір, Україна погодилася на статус країни з обмеженим суверенітетом», - підкреслив екс-президент.

«Як бути зі статтею 17-ю, в якій прямо сказано: у нашій країні заборонено розміщувати іноземні військові бази? Ще є стаття 102-а, яка говорить, що Президент - це гарант суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. І є Перехідні положення, де сказано, що угода про базування ЧФ може бути підписана і ратифікована. Але якщо вона вже підписана ще к 1997 році, затверджена парламентом і не відмінена, для чого ж нова угода? У нас що, дві угоди будуть чинні?», - відзначив Л.КРАВЧУК.