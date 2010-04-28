У ПР кажуть, що одним з перших кроків має бути модернізація ЧФ РФ

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО переконаний, що угода про продовження перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації в Криму – лише перший крок до “зміцнення відносин” між країнами.

Про це депутат заявив ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Ми повинні розуміти, що це (оренда військової бази) - лише одна частина наших можливих домовленостей. Це і питання Єдиного економічного простору, це питання Митного союзу”, - зазначив він.

Коментуючи заяву Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про неможливість вступу України до Митного союзу з Росією, В.КОЛЕСНІЧЕНКО сказав, що “ми пропонуємо, щоб Російська Федерація і представники їхнього Митного союзу увійшли теж у СОТ, і тоді всередині СОТ ми все ж створимо свою структуру”. “Це очевидно і зрозуміло, і це нам вигідно», - вважає депутат.

«Крім Чорноморського флоту, у нас є авіапром, у нас ще ВПК, у нас є ще спільні інтереси в кораблебудівній галузі, у нас ще є спільні інтереси з високоточних технологій», - перерахував “регіонал”.

Одним з перших кроків, на його думку, має бути модернізація Чорноморського флоту – “досі оновлювати військову техніку росіянам на українській території не давали”. «За згодою сторін робиться модернізація флоту, тому ми дамо їм тепер таку можливість. Це питання протоколів і міжурядових домовленостей – це вже не так важливо», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він зазначив, що Росія не витрачала грошей на будівництво кораблів, бо не була зрозуміла доля бази в Севастополі. «Сьогодні доля бази зрозуміла, звичайно, що будуть кинуті гроші для того, щоби їх не тратити на будівництво у Новоросійську», - переконаний В.КОЛЕСНІЧЕНКО.