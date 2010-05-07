Томенка здивували «аматорські» оцінки цензури від влади

У питанні свободи слова та цензури треба керуватися виключно законом, а не рекомендаціями влади», заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи нещодавні заяви щодо відродження цензури у ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер відзначив, що його дивує дискусія, яка розгорнулася в Україні останнім часом про наявність чи відсутність явища цензури у роботі засобів масової інформації. «В оцінці багатьох державних чиновників визначення та оцінка такого поняття як цензура виглядає, як мінімум, аматорською», - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що Україна пройшла серйозну політичну, громадську і фахову дискусію з цього питання ще у 2002–2003 роках. «Під час цієї дискусії відбулися парламентські слухання та був ухвалений відповідний законопроект за їхніми результатами. Я як ініціатор даного законопроекту, який готувався спільно з експертним середовищем і медіаспільнотою, хочу нагадати, що чинне законодавство чітко передбачає, скажімо, визначення цензури та наводить виключний перелік проявів цензури», - повідомив М.ТОМЕНКО. Зокрема, у Законі України «Про інформацію» сказано, що «забороняються втручання у формах, не передбачених законодавством України або договором, укладеним між засновником (співзасновниками) і редакцією засобу масової інформації, у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом інформації, що поширюється, з боку засновників (співзасновників) засобів масової інформації, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно значимої інформації, накладення заборони на показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб».

«Отже, те, що сьогодні посадові особи, які опікуються засобами масової інформації, на власний розсуд тлумачать поняття цензури і свободи слова, можна пояснити лише двома причинами: або тим, що вони не знають про наявність чинного законодавства у цій сфері, або тим, що Партія регіонів не голосувала за даний закон під час його прийняття, а якщо використовувати аналогію з недавньою дискусією навколо Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», то виглядає таким чином: всі закони, за які не голосувала Партія регіонів, - вона може не виконувати», - зазначив М.ТОМЕНКО.

*** Парламентські слухання на тему: «Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова та цензура в Україні» відбулися 4 грудня 2002 року. Парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законів України за результатами парламентських слухань «Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова та цензура в Україні» (автор М.ТОМЕНКО).