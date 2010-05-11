Львівські студенти вимагають зміни влади в Україні

11 травня студенти львівських вищих навчальних закладів проведуть двогодинний (з 11.00 до 13.00) попереджувальний страйк з вимогами зміни влади в України - оголошення імпічменту Президенту України та зміни Верховної Ради України шляхом проведення дострокових виборів.

Про це повідомила УНІАН співголова Львівської обласної організації «Молодіжний рух захисту національних інтересів», координатор ініціативної групи зі створення студентських страйкомів Ольга САЛО.

Як поінформувала О.САЛО, серед першочергових вимог студентів також «звільнення з посади міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА; денонсація «харківських угод» та якнайшвидше призначення дати проведення виборів до місцевих рад».

За її словами, вже створено страйкові комітети студентів у Львівському національному університеті ім. І.Франка, Українському католицькому університеті, Львівській комерційній академії, Львівській національній академії мистецтв.

О.САЛО також наголосила, що створення страйкових комітетів ініціювали молодіжні та студентські організації Львова, які утворили «Молодіжний рух захисту національних інтересів», а головною метою цієї громадської ініціативи є активна участь і вплив студентства на події, які відбуваються у державі.

«Ми не бачимо політичної еліти, яка могла б прийти на зміну чинній, однак це не означає, що ми повинні просто спостерігати за тим, що відбувається, а відбувається згортання демократії», - зазначила О.САЛО.

Вона також наголосила, що ідея страйкових комітетів походить з молодіжного громадського середовища і співпраця із політичними організаціями «можлива лише у формі координації зусиль, підпорядкованих одній меті, оскільки студенти не мають наміру підпорядковуватися політичним силам».