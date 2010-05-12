Януковича попередили: Тимошенко в черговий раз перетворюють на мученицю
Політолог знає, на кого зіграє ситуація
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє, що кримінальне переслідування лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО зіграє проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо перспектив кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, відновленої Генеральною прокуратурою.
Як зазначає експерт, у команді В.ЯНУКОВИЧА повинні усвідомлювати електоральні наслідки відновлення кримінального переслідування лідера БЮТ: «Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз перетворюють на мученицю. З огляду електоральних перспектив такі методи переслідування – неадекватні. І політтехнологи в команді В.ЯНУКОВИЧА цього не можуть не розуміти. Швидше за все, ми можемо зіткнутися з набагато жорсткішими діями влади по відношенню до Ю.ТИМОШЕНКО, а також окремих представників з її оточення. Розрахунок робитиметься на дроблення команди, ослаблення кадрового й ресурсного потенціалу політичної сили».
На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, подібний сценарій дії влади проти опозиції є традиційним для пострадянських країн.
«Будь-яка влада в країнах пострадянського простору намагається ослабити опозицію неполітичними методами. По суті, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ не міг вчинити інакше. І він упевнений, що в своїх діях він буде більш послідовний і ефективний», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури для вручення їй копій постанов про порушення проти неї кримінальної справи про організацію замаху на дачу хабара суддям Верховного суду України.
“Дану кримінальну справу порушено в травні 2004 року і було закрито передчасно в січні 2005 року без виконання в повному обсязі всіх необхідних слідчих дій, як це передбачено ст. 22 КПК України”, у зв`язку з цим на даний момент досудове слідство у справі відновлено, - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Сама Ю.ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній виклик до Генеральної прокуратури початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно «приватизовувати» головні державні монополії.