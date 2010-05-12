Януковича попередили: Тимошенко в черговий раз перетворюють на мученицю

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє, що кримінальне переслідування лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО зіграє проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо перспектив кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, відновленої Генеральною прокуратурою.

Як зазначає експерт, у команді В.ЯНУКОВИЧА повинні усвідомлювати електоральні наслідки відновлення кримінального переслідування лідера БЮТ: «Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз перетворюють на мученицю. З огляду електоральних перспектив такі методи переслідування – неадекватні. І політтехнологи в команді В.ЯНУКОВИЧА цього не можуть не розуміти. Швидше за все, ми можемо зіткнутися з набагато жорсткішими діями влади по відношенню до Ю.ТИМОШЕНКО, а також окремих представників з її оточення. Розрахунок робитиметься на дроблення команди, ослаблення кадрового й ресурсного потенціалу політичної сили».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, подібний сценарій дії влади проти опозиції є традиційним для пострадянських країн.

«Будь-яка влада в країнах пострадянського простору намагається ослабити опозицію неполітичними методами. По суті, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ не міг вчинити інакше. І він упевнений, що в своїх діях він буде більш послідовний і ефективний», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури для вручення їй копій постанов про порушення проти неї кримінальної справи про організацію замаху на дачу хабара суддям Верховного суду України.

“Дану кримінальну справу порушено в травні 2004 року і було закрито передчасно в січні 2005 року без виконання в повному обсязі всіх необхідних слідчих дій, як це передбачено ст. 22 КПК України”, у зв`язку з цим на даний момент досудове слідство у справі відновлено, - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній виклик до Генеральної прокуратури початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно «приватизовувати» головні державні монополії.