Янукович звільнив 10 послів (список)

Сьогодні Президент Віктор Янукович зробив вакантними крісла одразу 10 послів України за кордоном. На офіційному сайті голови держави з’явилися укази про звільнення:

Ростислава Троненка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португальській Республіці;

Олександра Моцика з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща;

Геннадія Латія з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії;

Олега Шамшура з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом;

Євгена Чорнобривка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія;

Євгена Бершеду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

Костянтина Тимошенка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Монако за сумісництвом;

Юрія Малька з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві;

Володимира Акомова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Кооперативній Республіці Гайана, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Багатонаціональній Державі Болівія за сумісництвом;

Валерія ЦИБУХА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія за сумісництвом.

Також Янукович звільнив Ігоря Сагача з посади Глави Місії України при НАТО та Андрія Веселовського з посади Представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).

Формулювання причин звільнення в усіх указах відсутнє.