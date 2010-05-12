Янукович звільнив 10 послів (список)
В тому числі в США, Франції, Польщі, Бразилії, Лівії, Бельгії
Сьогодні Президент Віктор Янукович зробив вакантними крісла одразу 10 послів України за кордоном. На офіційному сайті голови держави з’явилися укази про звільнення:
Ростислава Троненка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португальській Республіці;
Олександра Моцика з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща;
Геннадія Латія з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії;
Олега Шамшура з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом;
Євгена Чорнобривка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія;
Євгена Бершеду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;
Костянтина Тимошенка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Монако за сумісництвом;
Юрія Малька з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві;
Володимира Акомова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Кооперативній Республіці Гайана, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Багатонаціональній Державі Болівія за сумісництвом;
Валерія ЦИБУХА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія за сумісництвом.
Також Янукович звільнив Ігоря Сагача з посади Глави Місії України при НАТО та Андрія Веселовського з посади Представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).
Формулювання причин звільнення в усіх указах відсутнє.