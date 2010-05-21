Герман: в Україні сталася безпрецедентна подія...

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН назвала “мародерами” активістів “Братства”, які “вкрали вінок з могили Невідомого солдата”.

Про це Г.ГЕРМАН заявила у коментарі УНІАН щодо ініціативи партії “Братство” провести аукціон, на який буде виставлено вінок, що впав на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА біля Могили Невідомого солдата 17 травня.

”В Україні сталася безпрецедентна подія – члени організації “Братство” вкрали вінок з Могили Невідомого солдата. І пробують робити на цьому ганебний чорний піар. Це абсолютно неприйнятні методи політичної боротьби. Це ганебний чин”, - наголосила вона.

”Це, прямо кажучи, мародерство, яке викликає обурення і сором за тих людей, які знущаються над пам’яттю загиблих у Великій Вітчизняній війні. Суспільство повинно дати відповідну оцінку таким діям опозиції”, - також заявила Г.ГЕРМАН.

За її словами, “такого цинізму і такої ганьби ще не дозволяв собі ніхто в історії світу”.

“Це останнє, що можуть робити люди – обкрадати могили солдат і продавати вкрадене на аукціонах”, - сказала політик.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня партія “Братство” проведе аукціон, на який буде виставлено вінок, що впав на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА біля могили Невідомого солдата 17 травня під час візиту до Києва Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Лідер “Братства” Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ розповів, що вінок принесли в партію “якісь хлопці, так би мовити ті, що співчувають”. “Вони притягнули його прямо з-під пам’ятника, і принесли до нас”, - зауважив він. Д.КОРЧИНСЬКИЙ не вбачає в таких діях підстав для адміністративного чи кримінального переслідування цих людей. “Вінки завжди прибирають комунальні служби за деякий час”, - додав він. Крім того, лідер “Братства” розповів, що кошти, отримані від продажу вінка, підуть на захист політв’язнів.

Довідка УНІАН. 17 травня ц. р. в Києві В.ЯНУКОВИЧ спільно зі своїм російським колегою Д.МЕДВЕДЄВИМ покладав вінки до Могили невідомого солдата. Під час церемонії розпочалася сильна злива з вітром та градом, і вінок впав на В.ЯНУКОВИЧА.

Як пише “Українська правда”, відео В.ЯНУКОВИЧА з вінком побило всі рекорди українського Інтернету. Лише за перші 18 годин на YouTube відео отримало понад 700 тисяч переглядів.