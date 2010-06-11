У Колонній залі КМДА проходить прощання з Олександром Зінченком

У Колонній залі КМДА проходить прощання з депутатом від БЮТ у Київській міській раді, генеральним директором Національного космічного агентства України (2009-2010) Олександром Зінченком.

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися з О.Зінченком приїхали депутати Київради і Верховної Ради України, відомі політичні і громадські діячі, журналісти, митці.

Прощання з О.Зінченком відбуватиметься у мерії до 12.30. Усі бажаючі попрощатися можуть вільно пройти до Колонної зали КМДА.

О.Зінченка буде поховано на Байковому цвинтарі.