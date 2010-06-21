Під чиїм прапором піде на вибори опозиція, якщо заборонять блоки

Експерти не виключають, що якщо заборонять блоки, то опозиція на місцеві вибори може піти під прапором партії «Батьківщина».

Про це свідчать дані експертного опитування Інституту Горшеніна, переданого сьогодні УНІАН.

Інститут зазначає, що, як тільки-но була названа дата місцевих виборів в Україні (31 жовтня 2010 року), відразу ж зазвучали заклики опозиційних політиків (зокрема, Юлії ТИМОШЕНКО) до єднання опозиційних сил для участі у виборах. Виходячи з цього, в Інституті Горшеніна попросили експертів спрогнозувати можливі сценарії об`єднання опозиційних сил у тому разі, якщо політичні блоки згідно із законом не зможуть брати участі в місцевих виборах.

Так, директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що виключення норми з виборчого закону, котра вирішує участь на місцевих виборах політичних блоків, буде дуже серйозним ударом по опозиції і стане ще одним чинником розколу та конкуренції опозиційних сил. За його словами, особливо болючою проблемою це буде для союзників Ю.ТИМОШЕНКО - ПРП, НРУ Бориса ТАРАСЮКА, “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА, Європейській партії України Миколи КАТЕРИНЧУКА та інших. «Їм доведеться або проситися в список «Батьківщини», або конкурувати один з одним і партією Юлії ТИМОШЕНКО. На місцях керівники обласних, міських і районних організацій «Батьківщини» будуть не в захваті від перспективи взяти в свої списки союзників з інших партій. Тому процедуру об`єднання під прапором «Батьківщини» та узгодження інтересів по складу списків і висунення кандидатів у мажоритарних округах можна буде здійснити тільки під тиском і контролем самої Ю.ТИМОШЕНКО», - вважає В.ФЕСЕНКО.

При цьому він зазначив, що одна справа погоджувати списки в кілька сотень кандидатів у депутати і зовсім інша справа - списки в десятки тисяч кандидатів. «Тобто, навіть технічно це буде вельми складна проблема, і, найімовірніше, в значних обсягах її делегують на місцевий рівень», - сказав В.ФЕСЕНКО.

У той же час політолог зазначив, що якщо і сама Ю.ТИМОШЕНКО, і її союзники зважаться на об`єднувальну модель участі у виборах, то їм доведеться робити ставку на партійний список «Батьківщини» стосовно о пропорційної частини виборів - в який братимуть окремих представників з партій-союзників - і на висунення єдиних кандидатів по мажоритарних округах. У ряді випадків це можуть бути представники «Батьківщини», в других – НРУ, в третіх – Європейської партії. «Але реалізувати цю модель на практиці буде дуже складно, а іноді просто неможливо. Багато місцевих опозиційних лідерів відмовляться від цієї моделі, аж до самостійного балотування по мажоритарних округах. І, найімовірніше, в багатьох містах і регіонах ми все-таки побачимо конкуренцію різних опозиційних сил і за партійними списками, і по мажоритарних округах», - вважає В.ФЕСЕНКО.

У свою чергу директор Київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що об`єднання опозиції – це вічна тема в українській політиці. «Ніякої об`єднаної опозиції не вийде - це ясно, як божий день. Ю.ТИМОШЕНКО йтиме чи то партією «Батьківщина», чи то якось інакше. Але це не має значення - вона йтиме все одно як Ю.ТИМОШЕНКО. Як би хто не казав – є бренд, і він ще не помер, ще живий. Ю.ТИМОШЕНКО поки що зберігає позицію номер два, в цьому я не сумніваюся», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ. На його думку, проблема опозиційних сил і особисто Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що в них відсутня виразна позиція. «Опозиція зараз не має позиції, вона займається невідомо чим. А якщо позиція з`явиться – то в Ю.ТИМОШЕНКО немає конкурентів на цьому полі», - зазначив політолог.

Експерт вважає, що хороший опозиційний проект міг би вийти у лідера «Сильної України» Сергія ТІГІПКА. «С.ТІГІПКУ треба або негайно йти з влади і закріплювати за собою нішу, або він зникне», - сказав він.

Тим часом директор GMT Group Анатолій ЛУЦЕНКО вважає, що українським політикам час переходити від іменних блоків до ідеологічних політичних проектів. «Думаю, це оздоровить партійну систему і створить основу для її розвитку на досить тривалу тимчасову перспективу. Адже іменні блоки, з погляду історії, взагалі одноденки», - сказав він.

Щодо об`єднання політичних сил на місцевих виборах, політолог відзначив: «Є приклад Партії регіонів, коли всі вступають у партію і виходять на момент виборів зі своїх партій. Я думаю, що буде обраний сценарій, мабуть, проходження під найбільш розкрученим партійним брендом, а не персональним. Але мені здається, що на сьогодні опозиція ніяких тенденцій до об`єднання не демонструє, і проблеми об`єднання перед нею на місцевих виборах стояти не будуть».

Директор Аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ зазначив, що розмови про те, що потрібно об`єднувати зусилля на місцевих виборах, в опозиційному середовищі ходять. «Або вони всі підуть самостійно, або все-таки будуть ініціативи щодо створення якихось спільних політичних партій. Наскільки мені відомо, йдуть такі процеси у фракції «Наша Україна», там іде дискусія з приводу створення єдиної партії, єдиного проекту. На об`єднуючу роль претендує і Арсеній ЯЦЕНЮК, але не всім це подобається», - сказав І.ЖДАНОВ. Тому він прогнозує, що об`єднання опозиційних сил буде складним процесом, оскільки всім треба буде поступатися якимись амбіціями і домовлятися і з приводу списків, і з приводу того, хто буде керівником.

За його словами, все це ускладнюється тим, що, окрім центральних київських лідерів, є лідери на місцях. «Якщо не домовляться – йтимуть самостійно, це зрозуміло, до чого приведе: до дроблення електорату, до взаємних звинувачень на виборах, що стимулюватиме владу, зацікавлену в роздробленості опозиційних сил і, як наслідок, - до втрати рейтингу, розтягуванню електорату і до ризику того, що багато опозиційних політиків можуть опинитися за бортом Верховної Ради», - вважає політолог.

Щодо способів консолідації опозиції за умови відсутності блоків у виборчих списках, політолог відзначив: «Блоків, найімовірніше, не буде, але буде мажоритарка. Можна буде погоджувати, наприклад, опозиціонерів по мажоритарних округах, щоб не було там конкуренції, створювати якісь неформальні об`єднання, які підтримуватимуть цих кандидатів».