Владу попереджають, що журналістів «з хребтом» в Україні побільшало

Провідні експерти вважають, що Національну раду з питань телебачення і радіомовлення сформували з бездумних, непрофесійних людей, аби було легше ними керувати.

Про це експерти сказали в опитуванні, проведеному “Політичною думкою”.

Як відомо, Верховна Рада обрала чотирьох членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення. З 23 претендентів обрано Євгена БАРАНОВА, Оксану ЄЛМАНОВУ, Ірину ОПІЛАТ та Миколу ФАРТУШНОГО. Усі вони є представниками фракцій, які входять у парламентську більшість. Жоден представник журналістських та громадських організацій, а також представники опозиційних фракцій не набрали відповідної кількості голосів. Представники опозиції назвали це зневагою до громадських та професійних організацій і заявили, що відтепер Нацраду контролюватиме голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Показовими назвала події у парламенті під час призначення членів Нацради медіаексперт Леся ГАНЖА. “Як ми бачимо, влада не рахується з пропозиціями, які надходять не з її середовища. Такими пропозиціями були кандидатури до Нацради від професійної спільноти, від опозиції. Не зважаючи на те, що окремі кандидатури не пройшли технічний відбір, усі кандидатури були повернуті, наче жодного конкурсу у профільному комітеті й не було. Тому з високою мірою вірогідності можна говорити зараз про те, що фракції більшості домовилися між собою, за кого вони голосуватимуть”, - сказала медіа експерт, додавши, що “там є лише дві людини, які мають уявлення, що таке робота Нацради як регулятора - це Володимир МАНЖОСОВ і Микола ФАРТУШНИЙ, бо вони уже там працювали”. “Решта людей, за словами експерта, не мають елементарного уявлення, що таке Нацрада і чим вона має займатися”. На думку Л.ГАНЖІ, “це буде перша глобальна проблема, яку Нацраді треба вирішувати - брак професіоналізму. Якщо у попередній Нацраді були професійні журналісти, медійні практики, то зараз там професійні чиновники, люди, які абсолютно не відчувають медійний ринок. Туди навіть пройшов БАРАНОВ, який працював у фірмі, що займалася вивезенням сміття. А непрофесійний чиновник, це чиновник, яким дуже легко керувати”. “Власне, ми уже розуміємо, де буде центр впливу на Нацраду, враховуючи політичний фактор. Цим центром буде людина, пов’язана з інтересами медіагрупи «Інтер»”, - переконана медіаексперт.

Журналіст Роман СКРИПІН висловив думку, що “сьогодні ми дістали ще один поганий знак для медіа в Україні - призначення парламентом своєї четвірки членів Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення”. Перше, за його словами, що хочеться запитати: "Хто ці люди?" “Цілком і повністю коаліція проіґнорувала думку експертного та фахового середовища, громадських організацій. І навіть більше, - пройшли ті, до кого було чи не найбільше питань: починаючи від причетності до телебачення, радіо і медіа взагалі і звершуючи питаннями освітнього рівня”, - зазначив він. Р.СКРИПІН спрогнозував, чого слід очікувати від нової Нацради, “куди, ясна річ, Президент моментально призначить свого останнього представника”. На його переконання, “ця Нацрада штампуватиме необхідні рішення, немов гарячі пиріжки з тією ж завзятістю, як це робить парламентська більшість у режимі повного іґнорування опозиції та взагалі іншої, відмінної думки”. Журналіст припустив, що “дотримані інтереси однієї людини, - голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Позаяк, за оцінками різних екпертів, саме його люди тепер складають більшість в Нацраді. Відтак, режим повного сприяння буде задіяно для реалізації амбіцій монополіста на ринку UA Inter Media Group. Дивіденди від діяльності Нацради у вигляді усіляких можливих дозволів та ліцензій дістануть лояльні до влади телерадіоорганізації. Незалежні - дірку від бублика”. “Телерадіоринок таким чином буде мати серйозний перекіс та деформацію, не рівні умови конкуренції. Влада отримує ефективний важіль вгамування вільнодумства та свободи слова. Звісно це ще не є фактом, але очевидні тенденції. Особливо у світлі останніх подій довкола ліцензування "5 каналу" та "ТВі"”, - зауважив журналіст додавши, що з “такими підходами ми далеко не зайдемо, маю на увазі - далеко в Європу”.

“Окрім іншого, є загроза і для самої влади. Бо той, хто контролює медіа, контролює все. А медіа контролює сьогодні не Адміністрація Президента і не Віктор ЯНУКОВИЧ особисто. Медіа поступово переходять під контроль СБУ та його очільник”, - вважає Р.СКРИПІН.

При цьому він зазначив: “Для бажаючих встановити контроль в медіа я маю неприємну звістку: нині журналістів "з хребтом" вже набагато більше, ніж у 2002. Очевидно, що ми станемо не лише свідками акцій протесту, а й появи медіа з іншою якістю, де роль олігархів буде або мінімізована, або відсутня геть зовсім. Світогляд самих олігархів, які ризикують знов наступити на ті самі граблі, теж зазнає змін. І вони, сподіваюся, почнуть думати, як убезпечити свій капітал від політичного впливу”.

На думку журналіста Зиновія ФРИСА (Прага), “сплетiння державної спеціальної служби i засобiв масової iнформації є більш нiж дивним для демократiї, навiть такої вельми специфiчної, як в Україні”. “Рiч у тiм, що завжди знайдуться журналiсти, якi захочуть спiвпрацювати зi спецслужбами, навiть вважатимуть це для себе за честь. I це вже буде не журналiстика, а керована пропаганда. Власне, такою була, здебiльшого, радянська журналiстика”, - зазначив експерт, додавши, що “буде дуже сумно, якщо в Українi знову наступлять на тi самi граблi”. “Втiм, нiчого дивного, якщо авторитарнi тенденцiї змiцнюватимуться в Українi. Там справдi вiльна преса нiкому не потрiбна. Не потрiбна там i самостiйна Нацрада з питань телебачення i радiомовлення. Мене особливо «зворушило», що членом Нацради став якийсь БАРАНОВ - директор департаменту ВАТ «Київспецтранс». Для мене це те саме, що, примiром, заступник заступника зав. складом на бавовнянiй фабриці. Чи на фабрицi з виробництва пiдошв. Уже цього достатньо, щоб глибоко засумнiватися в спроможностi цiєї людини щось вирiшувати самостiйно в такому важливому органi. Повна профанацiя! А може, зараз до Нацради пропихають за принципом обрання радянської Верховної Ради: по доярцi, робiтнику, службовцю... I від «Київспецтрансу»! Ну як тут не впасти в транс!”, - наголосив З.ФРИС.

У свою чергу політичний експерт Ігор ЖДАНОВ висловив переконання, що “цим рішенням влада вкотре продемонструвала своє ставлення до опозицій і професійних організацій”. “Громадські діячі висували професійні кандидатури, які не потрапили до Нацради. Зрозуміло, що цей орган тепер є політичним. Нацрада створена виключно під інтереси парламентської коаліції і влади загалом, і зрозуміло, що головну роль тут відіграє і відіграватиме глава СБУ ХОРОШКОВСЬКИЙ, який до того ж контролює медіа групу «Інтер». Думаю найближчим часом буде перерозподіл частот на користь тих каналів, які пов’язані з нинішньою владою. Крім того, буде здійснюватися тиск на ті телеканали, які критикуватимуть владу і займатимуть опозиційну до неї позицію”, - підкреслив політичний експерт.

Обрання у парламенті саме цих кандидатур, голова підкомітету з питань телебачення та радіомовлення Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО (Партія регіонів) назвала політичним рішенням. За її словами, “тут не треба лукавити і не треба соромитися”. Щодо того, чи буде Нацрада у такому складі реалізовувати інформаційну політику більшості у парламенті О.БОНДАРЕНКО не стала стверджувати. “Можу лише сказати, що у них є підтримка у парламенті, є підтримка більшості, тому всі їхні ініціативи, які розвиватимуть інформаційний простір будуть підтримані парламентом і нинішньою владою. Стосовно перерозподілу частот, то хочу сказати, що це уже не буде головною функцією Нацради, бо уже все давно поділено. Головне завдання цієї Нацради - це розвиток цифрового телебачення”, - наголосила О.БОНДАРЕНКО.

За словами політичного експерта Володимира ЦИБУЛЬКА, “голосування по Нацраді виглядало як такий поганський ритуальний танець, тому що фактично було зрозуміло, що за нинішньої конфігурації парламенту, ця більшість може проголосувати за що завгодно”. “Коли вони демонстративно не голосують за ініціативи меншості. Тобто опозиції, тому там розумного так би мовити голосування не варто очікувати. Ця парламентська більшість сформувала таку Нацраду з бездумних, непрофесійних людей, аби ті виконували виключно завдання господаря. І не більше”, - висловив переконання В.ЦИБУЛЬКО і додав: “А господарем нинішньої Нацради стає ХОРОШКОВСЬКИЙ і виглядає, що його медіахолдин перекриє увесь інформаційний телевізійний простір”. Експерт при цьому припустив, що “наступним кроком буде зачистка FM-простору”. “Після телебачення Нацрада щільно займеться FM. Тепер у них все в руках. Внаслідок цього буде тотальний запуск російських проектів і здача простору під російський інформаційний ринок загалом. Після такої монополізації, телевізійних контент приречений, бо для них буде дешевше купити російську якусь нездарщину, адаптувати її до ринку і ще й подадуть у рамках підтримки російської мови”, - зазначив експерт. Він упевнений, що “після монополізації Нацради інформаційний простір цілковито русифікується”. “Одне слово, нічого доброго Україну не чекає. Тепер буде кооперація з росіянами і в цій галузі”, - додав він.

Заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО ще раз наголосив, що його розчарувало рішення парламенту. “Бо Верховна Рада не змогла використати конкурс до Нацради як можливість принести трохи прозорості, здорового глузду на наш медійний ринок. З політичної точки зору ми побачили як Нацрада вмонтовується на очах у вертикаль ЯНУКОВИЧА”, - сказав він і додав: “З юридичної точки зору ми спостерігали процедуру, яка викликає масу запитань”. “Головне як сталося так, що на конкурс були допущені і ба більше увійшли до Нацради люди, щодо яких є сумніви стосовно їхньої кваліфікації. З ринкової точки зору, то в цих умовах Нацраді доведеться довго попрацювати, аби відновити свій авторитет у професійних колах. Я чую різні оцінки під чиїм керівництвом буде працювати ця Нацрада. Я можу сказати, що ця нарада повністю працюватиме у фарватері Віктора ЯНУКОВИЧА”, - наголосив депутат. Він нагадав, що “навіть за КУЧМИ у Нацраді були представники опозиції, які могли публічно говорити”. “Зараз ми вперше побачили Нацраду, яка повністю сформована з однієї команди. Для медіа ринку це дуже погана новина”, - зауважив А.ШЕВЧЕНКО.