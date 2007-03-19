Відкриється виставка «Голокост проти Ромів»

20 березня 2007 року в «Українському домі» о 17.00 відкривається виставка «Голокост проти Ромів». Експозиція виставки, що складається з 87 стендів (фотодокументи, архівні матеріали, приватні листи, періодичні видання 1941-1945 рр.), присвячена трагедії ромського народу в роки Другої світової війни в Європі.

Ця унікальна виставка, яка створювалася багато років поспіль Німецьким документально–культурним центром «Сінті та Рома» (Хайдельберг), вперше була презентована в 2006 році в Раді Європи (в Стразбурзі) і в 2007 році в Організації Об’єднаних Націй (Нью-Йорк). Тепер її зможуть побачити і в Україні. Таку можливість надали Міжнародний Центр Толерантності (за підтримки народного депутата Олександра Фельдмана) разом з Гьоте-Інститутом, Посольством ФРН в Україні та Ромським жіночим фондом «Чіріклі».

Працюючи над добором матеріалів і можливістю привезення виставки в Україну, організатори прагнули показати не суху статистику фактів, а дати змогу всім відвідувачам побачити на власні очі через фотографії й донині невідомі архівні документи увесь жах кривавого злочину проти мирних людей, що коївся у часи Другої світової війни, відчути емоційний стан моторошних подій, читаючи періодичні видання того часу й приватні листи тих, хто став жертвами нацистських переслідувань.

Трагедія Голокосту не має національних меж. Про це необхідно пам’ятати, щоб не допустити повторення геноциду. Тільки знаючи історію можна побудувати сучасну європейську державу Україну - багатонаціональну й полікультурну; виховати нове покоління, що вміє аналізувати, співпереживати, осмислювати й будувати толерантне майбутнє.

У церемонії відкриття виставки візьмуть участь живі свідки Голокосту, високі урядовці, представники ООН в Україні, міжнародних правозахисних організацій…

Виставка триватиме до 4 квітня 2007 року. Вхід вільний.

Довідка:

За даними останнього перепису населення в Україні проживає 47 600 ромів. За свідченнями громадських організацій - до 400 тисяч.

У роки Другої світової війни ромів безжально і масово знищували разом з євреями. Жертвами нацистських переслідувань стали близько 3 мільйонів ромів. Їхні могили розкидано по всій Європі, їх тисячі. В Україні під час німецької окупації ромів було піддано тоталітарному винищенню: вони були одними з перших жертв Бабиного Яру. Сьогодні в країні 3,5 тис. ромів вважаються жертвами геноциду.

Сьогодні в Україні, особливо після Міжнародного Стокгольмського форуму з проблем Голокосту, приділяється значна увага дослідженню й вивченню цієї проблематики. Для України як суверенної держави надзвичайно важливо осмислити Голокост, його історичні, соціологічні, психологічні, філософські, релігійні аспекти.