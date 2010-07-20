"Репортери без кордонів" дивуються: навіщо Януковичу такі великі канікули

До України вчора прибула делегація міжнародної організації "Репортери без кордонів". Після низки зустрічей із журналістами і народними депутатами експерти опублікують звіт про дотримання свободи слова в країні. Втім, у профільному комітеті Верховної ради сумніваються в тому, що візити міжнародних спостерігачів можуть вплинути на ситуацію з цензурою в українських ЗМІ, пише "Коммерсантъ-Україна".

Представники міжнародної організації "Репортери без кордонів" – генеральний секретар Жан-Франсуа Жульяр і керівник європейського відділу Ельза Відаль – прилетіли до Києва вчора вранці. Їх візит триватиме до 21 липня і включатиме ряд зустрічей із журналістами. Крім того, пан Жульяр і пані Відаль поговорять з членами парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури в ЗМІ.

Нагадаємо, переговори про офіційний візит "Репортерів без кордонів" почалися після того, як 6 травня журналісти новинної програми ТСН звинуватили в цензурі генерального директора каналу "1+1" Олександра Ткаченка. Услід за ними 7 травня про наявність системної цензури заявили 17 співробітників програми "Вікна" телеканалу СТБ.

Втім, під час візиту експерти не зможуть зустрітися з вищими посадовцями країни: заступник глави адміністрації президента Ганна Герман і президент Віктор Янукович в даний час знаходяться у відпустці. Вчора пані Герман надала ЗМІ фотокопії офіційного листування з генеральним секретарем "Репортерів без кордонів", у яких наголошується, що з 19 по 21 липня президента і керівництва його адміністрації в столиці не буде. У листі, датованому 5 липня, Ганна Герман запропонувала "Репортерам без кордонів" перенести зустріч на кінець серпня (відпустка президента, що почалася 9 липня завершиться 24 серпня).

Як повідомив учора Ъ пан Жульяр, "Репортери без кордонів" вирішили не міняти дати офіційного візиту, незважаючи на відсутність у Києві Віктора Януковича і Ганни Герман: "Нам потрібно зустрітися не тільки з ними, але й з представниками ЗМІ. І нам здається дивним, що офіційні особи країни йдуть у відпустку на півтора місяці". За його словами, приїзд "Репортерів без кордонів" до України викликаний "великою кількістю тривожної інформації про тиск на ЗМІ", яку одержували міжнародні експерти останнім часом: "Ми плануємо зустрітися з журналістами, які оголошували голодовку, з тими, кому погрожували, і готові приїхати після 24 серпня". За підсумками візиту будуть підготовлені висновку і рекомендації за станом свободи слова в Україні.

Член парламентського комітету з питань свободи слова і інформації, заступник голови парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури в ЗМІ Володимир Ландік (Партія регіонів) назвав заяви "Репортерів без кордонів" звичайною полемікою. "Мене навіть не запросили на зустріч із ними, і, швидше за все, навмисно" - заявив пан Ландік. На його думку, подібні візити не можуть реально впливати на ситуацію зі свободою слова в Україні: "Хтось скаже, що у нас все погано, і поїде. А проблеми залишаться. Уникнути цензури і добитися відвертості інформації можна тільки при спільному бажанні влади, опозиції і ЗМІ".