Експерт вважає, що влада стала заручницею політичної доцільності

«Новий проект Податкового кодексу – це повне ігнорування прав органів місцевого самоврядування», - заявив під час круглого столу в «Главреді» директор соціально-економічних програм Центру політичного консалтингу Олег КИЛИМНИК.

Експерт розкритикував запропонований до обговорення проект нового Податкового кодексу та вказав на найбільші його недоліки. Так, за його словами, податки, які апріорі закордоном є місцевими, наприклад, на землю або транспортний збір, в Україні чомусь віднесені до загальнодержавних.

«Це зроблено для того, аби в ручному режимі бюджетом кожного року визначати кількість податків, які йдуть в центральний або місцеві бюджети», - пояснив експерт.

Також з нового проекту Податкового кодексу зник податок на нерухомість, оскільки був «надзвичайно поблажливим до звичайних громадян і стосувався лише багатіїв».

Прибрали і норму про податок з депозитів, що, на думку О.КИЛИМНИКА, не було таким вже критично необхідним кроком. «5% з суми доходу – це нищівно мала сума, тож впровадження цього податку навряд чи призвело б до зменшення вкладів. Але натомість це могло би створити додаткове джерело наповнення бюджету», - пояснив експерт.

Недосконалою, на його думку, залишилася і система погодження податкових зобов’язань, хоча й були зняті найгостріші моменти.

«У кодексі задекларований принцип презумпції правомірності рішень платника податків, але система стосунків платника податків і контролюючих органів в ньому побудована таким чином, що на практиці цим принципом скористатися не можливо. Тож бізнес знову можна буде змусити виконувати всі побажання та забаганки контролюючих органів», - вважає О.КИЛИМНИК.

Він також наголосив, що, зважаючи на суперечливість оцінок нового проекту Податкового кодексу, в нинішньому вигляді даний документ не буде ухвалено, особливо враховуючи наближення місцевих виборів.

«До 31 жовтня відбуватиметься обговорення кодексу, будуть вноситися зміни, можливо, з’являться нові його редакції, але дратувати ним економічно активно частину населення ніхто не наважиться. Навіть якщо Податковий кодекс і буде прийнятий наприкінці цього року або на початку наступного, це буде вже зовсім інший проект», - підсумував експерт.

Ситуація із Податковим кодексом, як відмітив О.КИЛИМНИК, є черговим прикладом того, що чинна влада стала заручником необхідності діяти відповідно з політичною доцільністю, ігноруючи логіку економічних процесів та прагматизму. Адже необхідність якнайшвидшої роботи над Податковим кодексом продиктована передвиборчою програмою чинного Президента України.

Крім того, експерт звернув увагу на політичний аспект прийняття Податкового кодексу. Відомо, що крім оприлюдненого для всенародного обговорення проекту Міністерства фінансів та податкової адміністрації, також має подати свій проект документу віце-прем’єр з економічних питань Сергій Тігіпко. О.КИЛИМНИК вважає, що Податковий кодекс Тігіпка буде більш сприятливим для бізнес-середовища, а тому буде неприйнятним для уряду, основним прагненням якого сьогодні є максимальний збір податків та наповнення бюджету.

«Цю ситуацію цілком можна вважати міною сповільненої дії, яка може вибухнути в будь-який момент і виштовхнути Тігіпка в опозицію», - зазначив експерт.

Нагадуємо, проект Податкового кодексу був оприлюднений для всенародного обговорення 3 серпня. Кабінет міністрів повинен узагальнити результати обговорення та до 5 вересня поточного року подати їх до Верховної Ради.