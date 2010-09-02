Беркут затримав людей, які роздавали листівки з «наїздом» на Добкіна

Правоохоронні органи Харкова чинять тиск на активістів «Зеленого фронту» і громадської групи «Прорвемося!», повідомляє харківський Інтернет-портал «Главное».

За його інформацією, сьогодні, 2 вересня, близько 10.00 співробітники Дзержинського центрального відділу міліції і спецпідрозділу «Беркут» затримали близько 30 молодих людей, які роздавали в центрі міста листівки «Велика брехня». Семеро затриманих відвезли в Дзержинський відділ міліції, інших у машинах «Беркута» розвезли по інших райвідділах. Про це розповів активіст організації «Прорвемося!» Сергій ЧЕТВЕРИКОВ, який був серед затриманих. Він також заявив, що ніяких звинувачень при затриманні їм пред`явлено не було. Водночас, у хлопців відібрали всі листівки, мотивуючи це тим, що в Харкові не можна роздавати матеріали перехожим.

Правоохоронці близько години не пускали в приміщення Дзержинського відділу міліції адвоката затриманих, хоча через вікна було видно, що їх допитують. У свою чергу активісти скористалися своїм правом відмовитися від дачі свідчень. Через деякий час затриманих відпустили.

«Главное» нагадує, що у вівторок, 31 серпня, працівники Фрунзенського РВВС без санкції суду на обшук спробували проникнути в гараж одного з лідерів «Зеленого фронту» й громадської групи «Прорвемося!» Андрія ІЛЬГОВА. Співробітники міліції повідомили А.ІЛЬГОВУ, що в міліцію нібито надійшов сигнал про те, що в його гаражі розбирають на запчастині крадені автомобілі. Активіст відмовився впустити правоохоронців. Після приїзду на місце подій адвоката А.ІЛЬГОВА, міліція змінила тактику своїх дій – А.ІЛЬГОВУ повідомили вже про те, що в його гаражі знаходиться бомба. На місце подій приїхала вибухотехнічна група, керівний склад Фрунзенського РВВС і навіть начальник міської міліції Олександр БАРАННИК, який перебуває зараз у відпустці, повідомляє «Главное». Правоохоронці огородили гараж червоною стрічкою й відсторонили журналістів і телекамери на відстань, з якої неможливо проводити зйомку, при цьому мешканців житлового будинку, що знаходиться поруч, не було евакуйовано.

А.ІЛЬГОВА і його адвоката Тетяну ВИШНЕВЕЦЬКУ правоохоронці відвезли до Фрунзенського РВВС. За словами Т.ВИШНЕВЕЦЬКОЇ, працівники міліції силою затягнули її в машину.

А.ІЛЬГОВ після повернення з РВВС, де його протримали без пред`явлення якихось звинувачень, не знайшов у своєму гаражі 7 тисяч листівок «Велика брехня». А.ІЛЬГОВ повідомив, що в понеділок, 30 серпня, біля станції метро «Університет» було затримано двох активістів «Зеленого фронту», які роздавали такі ж листівки. Їх протримали три години в Дзержинському РВВС і відпустили.

За інформацією «Главное», листівка «Велика Брехня» містить інформацію у вигляді передруку з Інтернету про невиконані обіцянки харківської міської влади, про підвищення тарифів на газ і їх наслідок, а також низку інших матеріалів.

Листівка, за словами С.ЧЕТВЕРИКОВА, містить усі вихідні дані й розповсюджується на законній підставі.