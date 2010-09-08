Від грошей на оздоровлення відмовилися лише 6 нардепів (прізвища)

Від матеріальної допомоги на оздоровлення, що надається до планової відпустки, відмовилися лише шість депутатів Верховної Ради.

Як пише газета «Дзеркало тижня», серед них немає Ріната АХМЕТОВА, Таріела ВАСАДЗЕ, Богдана ГУБСЬКОГО, Костянтина ЖЕВАГО, Олександра ФЕЛЬДМАНА і багатьох інших представників різних політсил, яких вважають найбагатшими людьми України.

Загалом, за даними високопоставленого джерела «Дзеркала тижня» в Апараті Верховної Ради, цього літа заяви на відпустку написав 441 депутат з 450. З різних причин цього не зробили дев`ять народних обранців: Олександр БУРЯК (БЮТ), Володимир ЗУБИК (ПР), Ігор КАЛЕТНИК (КПУ), Григорій ІЛЛЯШОВ (ПР), Леся ОРОБЕЦЬ (НУ-НС), Дмитро САНДЛЕР (ПР), Віталій ХОМУТИННИК (ПР), Микола ШЕРШУН (Блок Литвина) і Микола ЯНКОВСЬКИЙ (ПР).

Як повідомила «Дзеркало тижня» прес-секретар Владимира ЛИТВИНА Ольга ЧОРНА, з решти депутатів при виході у відпустку від матеріальної допомоги на оздоровлення, передбаченої законодавством, відмовилися лише шестеро. Це Василь ГОРБАЛЬ (ПР, губернатор Львівської області), Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС), спікер парламенту Володимир ЛИТВИН, Едуард ПРУТНИК (ПР), Георгій СКУДАР (ПР) і Арсеній ЯЦЕНЮК (НУ-НС).

Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення, передбаченої до планової відпустки, дорівнює зарплаті депутата за один місяць (15-18 тис. грн.).

Газета нагадує, що згідно з прийнятим у травні і обнародуваним у ЗМІ кошторисом парламенту на 2010 рік, на статтю «депутатське оздоровлення» в бюджеті закладено 17 млн. 352 тис. 665 грн.

Тижневик «Дзеркало тижня» ще 12 серпня звернулося з офіційним запитом в Апарат Верховної Ради і регламентний комітет парламенту з проханням надати дані про депутатів, які відмовилися від матеріальної допомоги, але відповіді досі так і не одержав.