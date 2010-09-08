Голів київських райдержадміністрацій вже викликали на Банкову

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає відміну райрад в Києві "значним спрощенням системи управління", і при цьому прогнозує, що більшість сьогоднішніх глав районних адміністрацій у столиці "можуть бути перепризначені Президентом на свої посади" знову. Про це С.ЛЬОВОЧКІН повідомив на зустрічі з журналістами в АП.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, після прийняття Верховною Радою відповідного закону, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення у найстисліші терміни провести аналіз документу на його відповідність демократичним стандартам та його "юридичну коректність". Відповідно, якщо з цим проблем не буде, С.ЛЬОВОЧКІН прогнозує, що закон буде підтримано Президентом і швидко введено в дію.

Глава Адміністрації Президента вважає закон "прогресивним", оскільки він значно спрощує систему управління в столиці, ліквідовує чиновників, які, "здебільшого, дуже мало дбали про місто, а обслуговували свої інтереси", та економить значні кошти. При цьому С.ЛЬОВОЧКІН послався на позитивний досвід Львова, де вже п’ятнадцять років місто живе без рад.

На запитання про кадрові призначення, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що за дорученням Президента з діючими головами райдержадміністрацій, які після скасування рад, стають одноосібними керівниками районів, вже проведено співбесіди в Адміністрації. За результатами цих бесід, прогнозує чиновник, "більшість голів РДА може бути перепризначена".

Відповідаючи на запитання, чи буде змінено главу Київської міськдержадмінстрації Леоніда Черновецького після прийняття нового закону , С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що "Президент не ухвалював рішення про призначення керівника КМДА".

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо ліквідації районних рад.

7 вересня ВР ухвалила відповідні зміни. Зокрема, згідно з цим Законом "Про внесення змін до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ", районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.

Водночас, “Єдиний центр” закликав Президента не підписувати цей закон, а провести з цього питання референдум, щоб врахувати думку киян.