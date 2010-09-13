Українцям обіцяють можливість змінювати місцеву владу

Президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає, що схвалений урядом та зареєстрований у Верховній Раді законопроект “Про місцевий референдум” забезпечить громадянам можливість змінювати місцеву владу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Інституту правової політики.

“Аналіз законопроекту показує, що право на дострокове припинення повноважень органів місцевого самоврядування територіальними громадами шляхом проведення референдуму спроможний дати громадянам можливість змінювати місцеву владу. Врегулювання усього кола питань проведення місцевого референдуму є позитивним в плані законодавчого регулювання реалізації конституційних прав громад», - зазначив М.ОНІЩУК.

Водночас від додав, що, зважаючи на високий рівень політичної конкуренції, існує вірогідність того, що реалізація права на дочасне припинення повноважень сільських, селищних, міських голів та відповідних рад може бути використана як складова у політичній боротьбі за місцеву владу. Проте, на думку М.ОНІЩУКА, цей фактор не буде визначальним, так як рішення місцевого референдуму залежить від волі територіальної громади.

Зокрема, зазначив екс-міністр юстиції, даний законопроект передбачає, що рішення приймається в тому випадку, якщо у волевиявленні взяла участь більш як половина членів територіальної громади від тих, хто отримав бюлетені. А сам референдум є дійсним, якщо участь в ньому взяли більш як половина громадян, зазначив М.ОНІЩУК.

Екс-міністр юстиції додав, що проект закону “Про місцевий референдум” в своїй основі готувався спеціалістами Міністерства юстиції України в 2008-2009 роках і є таким, що відповідає вимогам Європейській хартії про місцеве самоврядування.