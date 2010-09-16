Влада заганяє себе у глухий кут і не лишає простору для маневру?

В Адміністрації Президента України розуміють неможливість повернення до Конституції 1996 року, тому і говорять про необхідність внесення змін до Основного Закону.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО сьогодні на засіданні круглого столу у Києві.

У В.ФЕСЕНКА, за його словами, не викликає сумніву те, що Конституційний Суд скасує політреформу 2004 року, але він зауважив, що поки невідомо достеменно, як це буде сформульовано.

На його думку, те, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ почав говорити про необхідність створення у парламенті конституційної більшості, свідчить, що і він, і його Адміністрація розуміють неможливість повернення до Конституції 1996 року. «Інакше вони б такий сценарій не запускали. Це свідчить, що вони хочуть хоча б формально зберегти політичне обличчя, зробити рішення більш-менш легітимним», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО також висловив думку, що не можна відновити дію Конституції 1996 року, а можна лише внести зміни до діючої Конституції. «Все. Інших можливостей немає», - сказав він.

При цьому депутат зауважив, що для виконання конституційної процедури потрібна буде наявність 300 голосів у парламенті, а він не впевнений, що такі голоси будуть.

За словами С.ВЛАСЕНКА, сьогодні йдуть розмови про «умовний хабарчик для депутатів» - продовження їхніх повноважень на декілька років. Він підкреслив, що це неможливо зробити без виборців, які лише на референдумі можуть дати на це згоду.

Водночас, за словами С.ВЛАСЕНКА, виникає питання, чи вдасться провести нову реформу, а також чи не буде вона знову кон’юнктурною, зробленої під певну політичну ситуацію і чи не закладе вона такі самі проблеми, які і конституційна реформа 2004 року.

У свою чергу політолог Олексій ГАРАНЬ зауважив, що в народних депутатів спрацює інстинкт самозбереження і вони не підтримають запропоновану владою реформу. «Тому що ЯНУКОВИЧ з повноваженнями КУЧМИ або МЕДВЕДЄВА-ПУТІНА буде загрозою не лише для демократії, але й для бізнесу», - сказав О.ГАРАНЬ.

Крім того, він назвав подібні плани Конституційного Суду спробою чергової узурпації влади, яка почалась ще з рішення суду щодо індивідуального членства у парламентській більшості. «Влада сама себе заганяє у глухий кут і не лишає простору для свого маневру», - сказав він.

Політолог переконаний, що таке рішення не отримає морально-політичної легітимності у суспільстві і суттєво погіршить імідж влади.

Як зауважив юрист Віктор МУСІЯКА, рішення про скасування закону №2222 можна було ухвалювати лише до 1 січня 2006 року, поки закон не вичерпав себе, а його норми не стали тілом Конституції, про що свідчить відповідне рішення КС від 5 лютого 2008 року.

«Конституційний Суд не має права повертатись і переглядати свою позицію. Немає закону 2222. Це фантом», - сказав В.МУСІЯКА.

Він підкреслив, що скасування політреформи можна буде розглядати як суд над Конституцією. «Що вони потім збираються робити з державою, що буде із законом і правом?», - запитав В.МУСІЯКА, зауваживши, що це скасує основи державності.

Як повідомлялося, 252 депутати від коаліції звернулися до КС щодо конституційності Закону №2222-IV «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року.

Відповідні зміни до Конституції, що обмежують повноваження Президента і посилюють повноваження ВР, були прийняті в грудні 2004 року під час пакетного голосування разом з рішенням про проведення третього туру виборів Президента. Зміни до Конституції набули чинності 1 січня 2006 року.