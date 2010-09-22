Трудовий кодекс обернеться мільярдами невиплачених зарплат?

Новий Трудовий кодекс має містити певні переваги найманих працівників перед роботодавцями.

Таке переконання висловив Голова федерації профспілок малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ у статті «Маятник Трудового кодексу», вміщеній у часописі «Народний депутат» (№ 7-8, серпень 2010 року).

На думку В.РОЯ, суть проекту Трудового кодексу, який ухвалений Верховною Радою у першому читанні і нині готується до остаточного прийняття, у тому, що «він узаконює ті несправедливі переваги роботодавців, що реально, а не за буквою писаного закону, склалися в Україні в трудових відносинах за останні 15-20 років».

Свідченням таких переваг В.РОЙ вважає, зокрема, «мільярди невиплачених зарплат, мільйони трудових мігрантів, масове безробіття, мізерні зарплати абсолютної більшості українців, пенсії, за які неможливо прожити, «конверти», дефіцит Пенсійного фонду».

Автор статті вважає, що розробники законопроекту не врахували нинішній ситуацію у країні з масовим недотриманням чинного трудового законодавства. «Якщо при розробці нового трудового законодавства насамперед враховувати нинішній реальний стан трудових відносин в Україні, - пише В.РОЙ, - ми неминуче дійдемо висновку: сьогодні країні потрібен такий Трудовий кодекс, який давав би певні переваги найманим працівникам у стосунках з роботодавцями… За минулі два десятиліття маятник трудових відносин дуже сильно хитнувся в бік роботодавців,і, щоб він із часом повернувся в точку рівноваги, сьогодні потрібен його рішучий хід у бік працівника».

В.РОЙ пропонує закласти у Трудовий кодекс вагомі та недвозначні повноваження профспілок, оскільки «тільки профспілки можуть на рівних розмовляти з роботодавцями».

Також він пропонує, щоб укладення письмового трудового договору роботодавця і працівника було обов’язковим.

В.РОЙ закликав депутатів Верховної Ради не покладатися на те, що проект узгодять профспілки і роботодавці. «Трудовий кодекс ухвалюється не консенсусом профспілок та роботодавців, а рішенням вищого законодавчого органу, який може і повинен не так встановлювати «паперовий» баланс, як реально відновлювати його реальними преференціями тій чи іншій стороні… Завдання народних депутатів сьогодні полягає, на моє переконання, у встановленні таких законодавчих правил трудових відносин, які вдосконалювали б ці відносини в реальному житті на даному конкретному етапі. І якщо для цього потрібно дати певну перевагу найманим працівникам – треба це робити», - зауважив В.РОЙ.