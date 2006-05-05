Мистецька афіша на святкові дні

Подія грандіозного масштабу

6-7 травня у Києві відбудеться фестиваль під назвою "РОК СІЧ", ініційований гуртом "Воплі Відоплясова" за підтримки Міністерства культури та туризму України. "Рок Січ" позиціонується його організаторами як фестиваль українського року, який об`єднає яскраву музичну молодь із відомими та потужними лідерами жанру, а головне - із публікою. Девіз фестивалю: "Рок Січ - український рок вартий руху!"

Живий звук! Не попса! Українська мова! – три основні атути, що їх запрезентує гіперкомунікативний, молодіжний фестиваль.

`Рок Січ`: Ні - попсовому сміттю!

Дійство триватиме упродовж 6-7 травня 2006 року від 15:00 до 22:00.

Місце проведення: м. Київ, Труханів острів. Вхід з Пішохідного мосту, заїзд з Московського мосту.

"Рок Січ" має зруйнувати стереотип сприйняття українцями музичних фестивалів виключно як заходів що відбуваються на майданах у центрі міста. Фестиваль відбудеться на центральній частині Труханового острова поблизу Пішохідного мосту (5 хвилин пішки від станції метро Поштова площа.) Цього року під час фестивалю працюватимуть три тематичних майданчики: Сцена "Баржа", Сцена "Вежа", та Сцена "Ротонда". Кожен гість - відвідувач фестивалю отримає можливість обрати сцену згідно із своїми музичними смаками: на "Рок Січі" виступатимуть 44 гурти, тож вибрати буде з чого.

Вхід на фестиваль - безкоштовний.

Окрім концертів, на території Рок Січі протягом двох днів відбуватимуться байкерські та козацькі кінні шоу, працюватимуть кілька пунктів із продажу ліцензійних дисків виключно із українською рок-музикою, перш за все із музикою учасників фестивалю. Гості фестивалю, що прийдуть із флаєрами фестивалю, зможуть взяти участь у розіграші раритетних фестивальних футболок.

"Рок Січ" на власному прикладі демонструє свідоме ставлення як до української музичної культури так й до навколишнього середовища. Саме тому у рамках фестивалю заплановано проведення кількох безпрецедентних заходів, а саме:

- Розташування фестивальних майданчиків у максимально безпечних для екосистеми зонах Труханового острову.

- Огородження спеціальними парканами молодих дерев від можливих ушкоджень.

- Чисельні смітники на території острова.

- Козацькі волонтерські курені під керівництвом професійних екологів чергуватимуть поблизу рідкісних рослин та місць гніздування птахів.

- Чергові прибиральники на кожному майданчику фестивалю.

Заявки приймаються на офіційній сторінці фестивалю www.rocksich.com

Програма фестивалю:

6 травня, день 1. Відкриття фестивалю (працюють сцени, бари, прес - центр)

13:00 - 22:00 прес-центр

15:00 - 15:15 урочисте відкриття фестивалю

15:00 - 20:30 працює Сцена Вежа

15:00 - 20:30 працює Сцена Ротонда

15:00 - 22:00 працює Сцена Баржа

7 травня, день 2. Робота фестивалю

13:00 - 22:00 Прес-конференції з учасниками фестивалю

13:00 - 22:00 працюють бари

15:00 - 20:30 працює Сцена Вежа

15:00 - 20:30 працює Сцена Ротонда

15:00 - 22:00 працює Сцена Баржа

Учасники фестивалю: Абздольц, Андерсон, Борщ, Воплі Відоплясова, Карна, От Вінта!, Самі свої, Тінь Сонця, ТНМК, Фактично Самі, Факультет, Фарбований Лис, Carpathiana [Карпатіяна] (Манчестер) –і це ще не повний список.

Театральні події

У Центрі сучасного мистецтва «Дах» по вул. Великій Васильківській 136 шостого травня буде поставлений спектакль «…сім днів з ідіотом» або ж неіснуючі глави роману Федора Достоєвського. Моноспектакль на півтори години займає весь вільний простір нашої уяви і не дозволяє відволікатись на «зовнішні подразники». «І був вечір і був ранок. День четвертий» - за однойменною п’єсою КЛІМа, фантасмагорійність та карколомність сюжетів якого постійно провокують глядача до не адекватної реакції – як правило єдино можливої в даній ситуації. Автор ідеї продюсер Владислав Троїцький, декорації відомого українського художника Андрія Бовкуна, музика Валентина Сильвестрова. Четвертий спектакль циклу має назву «Бес-сон-Ницца». Як і три попередніх, це своєрідне продовження відомого роману «Ідіот». Дія відбувається з героями багато років по тому. Події розгортаються в Ніцці, будинку для юродивих, куди потрапляє громадянин Тоцький. В його видіннях виникає образ Настасії Філіповни, що вона йому читає біблійну «Пісню пісень» і наче шахову партію змушує переграти із самим собою все власне життя. Початок події о 19.00.

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки пропонує вендету, але не просто італійське поняття як мовну фігуру для лінгвістичних забавок, а «Помсту по-італійськи». 6 травня о 19.00, вул. Б.Хмельницьког,5

Непересічна комедія в двох діях спектаклю з одним актором за однойменним твором

Луїджі Піранделло. Блискучий кадровий склад за участі Віктора Алдошина, Ольги Кульчинської, Ніни Ніжерадзе. Постановка спектаклю Ірини Баркоської, сценографія та костюми славнозвісного українського сценографа, сценариста та й в принципі діяча кінематографічного мистецтва Сергія Маслобойщикова, Режисура Ольги Гаврилюк. Триває спектакль дві з половиною години. В контексті вистави треба відзначити, що для Італії Піранделло перш за все драматург. Згущений психологізм Піранделло був прийнятим як революція. Один із німецьких критиків наважився навіть на порівняння: "Достоєвський драматургії". Стержень творчості Піранделло, що на нього він нанизує деталі, стосується зіткнення між зовнішніми діям людини та його прихованою справжньою сутністю. Ця глибока проблема у світовій літературі може притендувати на звання класичної за своєю сталістю. Піранделло зайнятий ілюстраціями колізій між тим, чим ми є і чим здаємось. Його цікавить співвідношення між "фактом" та "етикою факту". Він змушує глядача та читачів бродити по лабіринтах, знемагаючи від цікавості, аж допоки автор не підводить його до виходу. Інтрига зовнішня дублюється інтригою внутрішньою.

Після досконалого модерного перепрочитування та ре-постановки Луїджі Піранделло, модерна драма якого займає впевнену позицію у просторі арт нуво, ми перемикаємо код і потрапляємо в майстерню театрального мистецтва "Сузiр`я" на прем`єру Дж. Маррела «Сміх лангусти». Химерно-магічна трагікомедія під стать нашому часо-просторовому переміщенню на Ярославів Вал, 14а. Початок: шостого травня о 19.00.

Перший вихідний цього тижня багатий на театральні події. У стінах Київського державного театру оперети у так званому «Театрі у Фойє» прем’єра Кавової кантати за Йоганном Себастіаном Бахом. Цей вечір-концерт на одну дію розпочнеться о 19.00.

Київський державний академічний театр драми та комедії на лівому березі ставить спектакль авторства Едварда Радзинського у двох діях «Спокусити але не закохатись» за п’єсою «Завершення Дона Жуана». Якою є справжня, потенційна доля цієї одіозної фігури? Чи існувало його alter ego в реальному вимірі? В спектаклі переплітаються мотиви мелодраматичні мотиви із яскравими комедійними сценами. Режиссер-постановник Максим Михайличенко, музика Юрія Михайличенка. Подія відбудеться того ж таки шостого травня о 19.00.

Наступного вихідного дня – 7 травня – Національний академічний театр опери та балету України представляє «Весілля Фігаро» прем’єру балету на 2 дії геніального австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта . Диригент - постановник - Олексій Баклан, заслужений діяч мистецтв України, балетмейстер - постановник - Віктор Яременко.

Ця подія є невипадковою: 2006 рік оголошено ювілейним роком Вольфганга Амадея Моцарта (27.01.1756 - 5.12.1791). Світ, і насамперед Європа широко відзначають 250-річчя від дня народження геніального австрійського композитора, опери якого підсилюють резонанс репертуару найкращих сучасних театрів. Так, зокрема у Відні протягом ювілейного року буде показано дванадцять оперних шедеврів Моцарта і заплановано понад три тисячі симфонічних та камерних концертів, в яких прозвучать його твори у виконанні найвідоміших музикантів.

Що може бути сильніше від пристрасті?

Пристрасть, багатократно підсилена аргентинським за своїм походженням танцем, танцем кохання та пристрасті та водночас еросу і танатосу. У такому випадку танго ніколи не є випадковим, це завжди, як дозволив собі висловитись латиноамериканський письменник Борхес, «вертикальне відображення горизонтального бажання».

«Випадкове танго» - комедія-гра за В. Аїмом в Майстерні театрального мистецтва «Сузір’я » 7 травня о19:00 за адресою вул. Ярославів Вал, 14а.

"Безумна ніч або ж Одруження Пігдена" за Р. Куні - комедія так би мовити «наших днів» у двох діях , що триватиме продовж близько 2 годин у Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки 8 травня. Режисура Ірини Барковської, художня постановка – Олени Корчини. В головних ролях Олег Замятін, Кирило Кашликов, Олена Стефанська.

Театр "Колесо" 8 та 9 травня пропонує виставу Олега Юр`єва «Комедія... гротеск... комедія... наші!?». Білогвардійський офіцер, отаман, комісар - під "одним дахом". Що, чи то пак швидше хто їх поєднує? В цій народній комедії драматург вперше показав персонажів громадянської війни у гротесковому плані. Типажі білого офіцера, отамана та червоного командира подаються у фарсовому зображенні. Об`єднує цих протагоністів та надає цій комедії філософського звучання головна героїня - Міріам. Не випадково жінка має біблійне ім`я.

Вперше в Україні ця вистава була поставлена на сцені театру "Колесо", до того будучи представленою на міжнародних фестивалях "Драма - Форум", що у Польщі та "Перперикон - 2002" - у Болгарії. Режисер-постановник - В. Чхаідзе. Початок вистави о 19.00.

Дерева помирають стоячи – гідне Мотто для титанів з чистим втіленням якості terrribilita.

Сильні люди навіть у нещасті лишаються такими, не згинаючись, не перекладаючи страждання зі своїх плечей на плечі близьких людей.

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки 9 травня о 19:00 презентує спектакль за Алехандро Касоне у трьох діях із одним антрактом, тривалістю 3 години.

Двадцять років в очікуванні рідної людини – внука, що йому було присвячено усе життя. Та коли він врешті з’являється, головна героїня проганяє його. Чому це відбулось – усе закономірно, адже близькі люди - не ті сконструйовані в уяві «напівміфічні» істоти, а ті, що справді роблять твоє життя наповненим.

У наш час розмивання між між добром та злом, коли насилля мало не автоматично переходить у розряд чесноти, поява подібних протагоністів виконує етико-моральну функцію ре-структурування свідомості людини сучасного світу.

«…Відомо, що людина має здатність занурюватися в один предмет, яким би незначним він не здавався. Також відомо, що немає такого незначного предмета, котрий би при сконцентрованій на нього увазі, не розрісся б до нескінченності.»

(Лев Толстой)

«Шлюби укладаються на небесах...» – таку назву має вистава, що наче зійшла зі сторінок роману Льва Толстого «Війна і мир» («Війна і мир» 1863-69) у сценарній обробці Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки. 9 травня о 20.00.

9 травня о 19:00 Театр "Ателье16" презентує спектакль під назвою «Скляний звіринець» - такі собі пошуки змісту у двох частинах. Постановка Ігоря Талалаєвського.

Мюзикл у стилі 60-х років. (Мікросцена, вул. Ярославів Вал, 16)

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка9 травня о 19:00

представляє виставу «Пігмаліон» за однойменною назвою роботи Бернарда Шоу. Це комедія на 2 дії. У "Пігмаліоні" Сергія Данченка як режисера-психолога, автора вистав "Украдене щастя", "Тев`є-Тевель", "Король Лір", - передусім цікавить Людина, розкриття її характеру, внутрішнього світу в неординарних ситуаціях. Такою є Еліза Дулітл - героїня Бернарда Шоу, котра з вуличної квітникарки перетворюється на вишукану Леді завдяки всевладній силі любові. Працюючи над власною версією "Пігмаліона", Сергій Данченко не зміг обминути класичний музичний матеріал, що його створив Фредерік Лоу. І хоча він не звучить у повному обсязі, проте найпопулярніші арії з мюзиклу "Моя чарівна леді" присутні у виставі і чарують глядачів.

Національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка

«Аїда» Джузеппе Верді, опера на 4 дії. Виконується італійською мовою.

Кіно

«І моє серце завмерло» / De battre mon coeur s`est arete

Рімейк стрічки Джеймса Тобака "Пальці" (1978)

Приз за найкращу музику Андре Деспла на Берлінале 2005, премія «Люмьєр» (французький золотий глобус) 2005, 8 премій «Сезар» за кращий фільм, кращому режисеру, краща чоловіча роль другого плану Нільса Ареструпа, найперспективніша молода акторка

Лін Дан Пам, краща адаптація Жака Одіара, Тоніно Бенаквіста, кращий монтаж Жульєн Вельвлінг, краща робота оператора Стефана Фонтен – і це лише початок, справжня краса

6 та 7 травня о 21.50 в кінотеатрі «Жовтень» (м. Контрактова площа)

Фільм транслюватиметься французькому мовою з російськими субтитрами.

Як дозволила собі висловитись Манола Даргіс із «The New York Times»: Наелектризовано! "Рекомендовано до обов’язкового перегляду. Чудовий рімейк, що примножує багатозначність оригіналу, занурюється в естетичне прекрасне та психологічну глибину. Сильні емоції та захоплення від фільму, що б’є і по голові і по серцю.

Коротка фабула стрічки може бути обмеженою кількома влучними моментами. Тома 28 років і його чекає доля продовжити бізнес батька – займатися темними, напівкримінальними угодами з нерухомості. Відбувається випадкова зустріч, яка вселяє йому віру, що він, як і його мати, зможе стати піаністом, починає серйозно готуватися до прослуховування і займається з китайською піаністкою-віртуозом. Вона ні слова не знає французькою, єдиний спосіб спілкування у них – музика. Головному герою (Ромену Юрі) доводиться жити подвійним життям.

Збуджуючий м ікс із хічкоківського саспенсу, круто-замішаного екшна та витонченого музичного тла. Ця стрічка - як п’єса зі своїм алегро та модерато у відповідних місцях

Уся стрічка наче партитура – сама душа вібрує в пошуках незрозумілого, така собі грецька музика сфер, і ми вже не в змозі протидіяти непереборній вібруючій жорстокості і тендітності невимовного у цьому фільмі.

Стрічка «Потаємні пристрасті» під девізом «Редкое кино», опозиція маскультурі в рамках

Кінофестивалю іспанського кохання демонструватиметься до 15 травня виключно в кінотеатрі «Жовтень». Стрічка знята в жанрі авантюрно психо-еротичного фентезі/трагікомедії/мелодрами, режисура Жан-Клода Бріссо.

«Потаємні пристрасті» - історія про двох дівчат, що опинились на маргінесах суспільства. Сандрін (Сабрін Сейвуку) відмовляє шефу на його домагання; Наталі (Коралі Ревель) – успішна стриптизерка з науковим ступенем(!). І тут в дію вступає еротизм як зброя у цьому жорстокому чоловічому світі. Дівчата влаштовуються на роботу в крупний паризький банк, пройшовши усі сходинки кар’єрної драбини, вони впритул наближаються до сина власника банку і майбутнього спадкоємця – Кристофа (Фабріс Девіль). І ось тут усе й починається... починається танок, який уже не зупинити, усе крутиться, міняється місцями в синкопному ритмі стрічки: пристрасть та меркантильний розрахунок, капіталізм та анархізм, кіно та некіно... Образ Крістофа отримав своє натхнення у Дон Жуана Мольєра, Калігули Камю та навіть частково у метафізичному бунті де Сада. Виклик смерті, віртуозне балансування на стику соціально-авантюрної та психо-інтимної драми заворожує та інтригує.

«Пристрасті по Іоану» Баха – ключова музична тема «Потаємних пристрастей» - в поєднанні з оперною пишністю діалогів придає фільму кітчево-абсурдистський ефект.

Це не проста вправа із шокуючою тактикою, ніякого феміністичного трактування, скоріше постфеміністські роздуми на тему політики та бізнесу, класової систем та боротьби статей.

Лауреат Каннського Кінофестивалю, учасник Московського, Роттердамського МКФ, визнаний «Кайю Де Синема» найкращим Французьким Фільмом року.

А на черзі фільм зовсім іншого штибу – сіквел Джей Джей Абрамса "Місія неможлива 3 / Mission Impossible III /", знята у жанрі триллер-екшна із незмінним для цього разу Томом Крузом та Лоренсом Фішборном, славнозвісним Морфіусом з Матриці та чарівною Керрі Рассел. Ще один гарячий хіт 2006 року. І як це було в першій та другій неможливих місіях Ітан Хант повертається з новим спецзавданням.

Основні кінопокази відбуватимуться в кінотеатрах:

Київ / Синя зала 04.05 - 10.05 09:30; 12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 21:50;

Баттерфляй / Синя зала 04.05 - 10.05 10:00; 12:25; 14:50; 17:15; 19:40; 22:10;

Червона зала 04.05 - 10.05 11:40; 14:00; 16:20; 18:40; 21:00;

Червона зала 06.05 - 09.05 23:20;

Баттерфляй DeLuxe / зал Антрацит 04.05 - 10.05 10:00; 12:25; 14:50; 17:15; 19:40; 22:10;

Україна / Червона зала 04.05 - 10.05 09:00; 11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30; 23:50;

Новий Голівуд продукує фільми як завжди з небувалою швидкістю, хоча відомо, якою є ціна такої гіперактивності. Радянський лозунг переведення кількості в якість так і залишиться утопічною мрією ненасталого комунізму, а в сучасних ринкових відносин переродження ціни в якість є хіба виключенням, а не правилом.

Так от ще один захудалий тріллер з претензією на саспенс "Коли дзвонить незнайомець/ When A Stranger Calls /"

Режисура Саймона Уэста (Simon West) сценарій Джейка Ваде Вала (Jake Wade Wall) та

Стіва Феке (Steve Feke) 2006 року.

Дивно, але сценаристи продовжують обсмоктувати тему трилогії «Крик», що вже давно вичерпала увесь колись актуальний потенціал.

Цей фільм у прокаті тримає кінотеатр Київ / Червона зала 04.05 - 10.05 12:50; 22:00;

Вікторія Бойко