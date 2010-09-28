Партія Тимошенко назвала кандидатом героїню з'їзду в Северодонецьку

Партія „Батьківщина” на конференції міської організації 27 вересня висунула кандидата в мери Дніпропетровська екс-голову Дніпропетровської облради Галину БУЛАВКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації партії.

Г.БУЛАВКА очолила й список кандидатів від „Батьківщини” до Дніпропетровської міської ради, який також був затверджений на партконференції.

Довідка УНІАН. Г.БУЛАВКА є депутатом Дніпропетровської обласної ради від БЮТ.

З травня 2002 р. по грудень 2004 р. Г.БУЛАВКА займала посаду голови Дніпропетровської облради. З липня 2008 р. по червень 2010 р. - очолювала Головне управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області.

Як повідомляли українські ЗМІ, саме Булавка Галина Іллівна – на той момент голова обласної ради Дніпропетровської області – на знаменитому з`їзді сепаратистів 2004 року в Северодонецку зачитувала звернення «до народу України і до всіх народів миру».