У ПАРЄ обіцяють врахувати думку української опозиції

Моніторинговий комітет ПАРЄ врахує Звернення опозиційних партій щодо можливих фальсифікацій при проведенні місцевих виборів в Україні

Про це заявив президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ у своїй відповіді на звернення від опозиційних партій щодо можливих фальсифікацій при проведенні місцевих виборів в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Ваше звернення було направлено до Моніторингового комітету ПАРЄ, який прийме його до уваги при підготовці до дебатів щодо «функціонування демократичних інститутів в Україні», які відбудуться 5 жовтня під час засідання Асамблеї», - йдеться у листі-відповіді М.ЧАВУШОГЛУ лідерам дев‘яти опозиційних партій.

Президент ПАРЄ висловив сподівання, що «результати дебатів будуть сприяти зміцненню демократичних інститутів в Україні та зміцненню поваги до основних прав та свобод».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня керівники дев’яти опозиційних партій України підписали лист до міжнародних організацій щодо своєї стурбованості відносно можливості проведення недемократичних виборів в Україні.

У листі зазначається, що нинішня влада, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснює комплекс заходів, спрямованих на створення масштабної системи фальсифікацій та суттєвого спотворення результатів виборів 31 жовтня на свою користь.

Лідери опозиційних партій заявляють, що влада застосовує сім основних технологій фальсифікації, зокрема, жорстке домінування пропрезидентської більшості у ЦВК, порушення принципу пропорційності при формуванні ТВК на користь провладних партій, порушення пропорційності призначення керівництва ТВК, формування складу дільничних комісій з перевагою на бік однієї з політичних сил, закріплення законом можливості підрахунку голосів без наявності кворуму в комісії.

Крім того, лідери опозиційних партій заявляють, що влада вдається до рейдерського захоплення партійних організацій опозиції та заклала можливості фальсифікації результатів виборів у чинному законодавстві.

«Очевидно, що проведення 31 жовтня 2010 року чесних, прозорих, демократичних виборів, які б відповідали європейським та світовим стандартам, є неможливим. Викликає сумнів необхідність проводити вибори, якщо їх результати не відображатимуть справжнє волевиявлення народу», - зазначається у листі.