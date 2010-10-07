Експерт бачить, що влада створює вибухову соціально-політичну суміш

Подальше відокремлення народу від демократичного впливу на владу, обмеження свободи слова, зібрань посилюватимуть конфлікт між владою і суспільством.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН екс-кандидат на пост Президента України, голова Центральної ради ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» Олег РЯБОКОНЬ.

Він повідомив про підсумки акції “Віддай свій голос на захист Києва!”, яку ініціювала ВГО “Громадянський рух Олега Рябоконя”. Жителям столиці було запропоновано відповісти на два питання: «Чи згодні ви зі змінами до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ?» та «Чи згодні ви з правом Верховної Ради України вносити зміни до виборчого законодавства менш ніж за рік до виборів?».

Як повідомив О.РЯБОКОНЬ, згідно з результатами опитування, зі змінами до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» погодилися лише 6,7% опитаних, проти змін висловилось 92,3%, ще 0, 9% – не визначились.

Проти внесення змін до виборчого законодавства менше ніж за рік до виборів виступили 96,8% опитуваних і лише 1,8% погодились з правом парламенту змінювати виборчу систему у цей період часу. 1,3% респондентів не змогли відповісти на поставлене запитання.

О.РЯБОКОНЬ зауважує, що результати опитування підтверджують, що кияни виступають за виборчий порядок призначення на посаду голови міста і не підтримують останніх змін, які дають Президенту право призначати голову Київської міської державної адміністрації.

«Кожен крок по відстороненню жителів столиці від права впливати на владні рішення ще більше зневірює людей у власних можливостях контролювати владу в законний спосіб. Зневіра у власних силах, помножена на загальну агресивність простих городян по відношенню до влади, створює вибухову соціально-політичну суміш. Подальше відокремлення народу від демократичного впливу на владу, обмеження свободи слова, зібрань будуть лише посилювати конфлікт між владою і суспільством», – вважає О.РЯБОКОНЬ.

Голова наглядової ради ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» Тетяна БУДАГОВА також вбачає головну причину пасивного обурення громадян діями влади у відсутності в них віри у власні сили та можливості здійснення змін.

“Безперечно, думки були різні, але абсолютна більшість учасників відповіла негативно на обидва запитання нашого опитування. Люди не згодні з тим, що відбувається в країні, але поки не готові до дій. Та всьому є межа. Поступово невдоволення владою може призвести до накопичення у населення протестного потенціалу, і тоді вистачить будь-якої популістської заяви чи гасла, аби цей протест став масовим”, - зазначає представниця громадянського руху.

“Саме тому діюча влада повинна якнайбільше враховувати інтереси народу, приймаючи будь-які рішення. Власне, громадяни України є джерелом повноважень діючого Президента, ВРУ, виконавчої влади, і цим не можна нехтувати в демократичній державі”, – підкреслила Т.БУДАГОВА.

***Згідно з одержаним від КМДА дозволом, опитування проводилося силами членів і волонтерів ВГО "Громадянський рух Олега Рябоконя" в період з 17 по 24 вересня 2010 року. Опитування проводилося на вулицях Києва шляхом випадкового відбору учасників. В цілому, в опитуванні взяли участь близько 1000 киян, з яких 223 людини погодилися підтвердити свою думку письмово. При статистичних розрахунках, у розрахунок бралися лише голоси тих громадян, які погодилися письмово підтвердити свою думку.