Перерахунок голосів у прямому ефірі закінчився: «інсинуації» виключили?

За результатами паралельного публічного підрахунку голосів, що відбувався у Харківському університеті електроніки і транслювався в прямому ефірі обласного телебачення, на виборах мера Харкова переміг кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з результатами підрахунку, за Г.КЕРНЕСА проголосувало 130 тис. 331 виборець, за кандидата від політичної партії ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА проголосувало 127 тис. 605 виборців. Різниця між кандидатами становить 2 тис. 726 голосів.

Представник інтересів Г.КЕРНЕСА, перший заступник голови Харківської міської організації Партії регіонів Олександр КРИВЦОВ підкреслив, що паралельний підрахунок голосів може організувати будь-яка політична сила. Водночас він висловив сумнів, що результати підрахунку відрізнятимуться. О.КРИВЦОВ зауважив, що ця акція допоможе «виключити всілякі інсинуації, які розповсюджує штаб Арсена АВАКОВА і сам пан А.АВАКОВ».

«Ці дані не є офіційними, хоча також є результатом підрахунку голосів у протоколах», - сказав О.КРИВЦОВ.

Всі присутні кандидати на посаду Харківського міського голови висловили задоволення результатами паралельного підрахунку голосів у прямому ефірі.

Результати підрахунку голосів у прямому ефірі відповідають результатам, які вчора на прес-конференції оголосив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Г.КЕРНЕС і М.ДОБКІН вперше в Україні ініціювали проведення паралельного підрахунку голосів в прямому ефірі.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада М.ДОБКІН заявив, що у Харкові за даними підрахунку усіх протоколів з “мокрими печатками” на виборах мера переміг кандидат від Партії регіонів Г.КЕРНЕС.

Він продемонстрував журналістам папки з усіма 597 протоколами з “мокрими” печатками та підписами всіх членів виборчих комісій.

За словами М.ДОБКІНА, за Г.КЕРЕНСА проголосували 130 тис. 331 виборців, на другому місті кандидат від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, за якого віддали голоси 127 тис. 605 виборців. Розрив між кандидатами – 2 тис. 726 голосів.

«Батьківщина» 2 листопада заявила, що у Харкові влада приступила “до фінальної стадії фальсифікації виборів Харківського міського голови на користь КЕРНЕСА”.

Як наголошують автори заяви, лідер Харківської обласної організації «Батьківщини» Арсен АВАКОВ виграв вибори згідно з кількома екзит-полами та згідно з паралельним підрахунком голосів. Однак, підкреслили у “Батьківщині”, це не завадило губернатору Харківщини М.ДОБКІНУ незаконно взяти на себе функцію територіальної виборчої комісії та так само незаконно проголосити переможцем Геннадія КЕРНЕСА.