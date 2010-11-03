Міністр каже, що за час навчання в школі дитина втрачає третину здоров'я

В Україні зростає кількість самогубств серед молодих людей у віці від 15 до 19 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН повідомив на парламентських слуханнях про становище молоді в Україні на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

За його словами, це пояснюється відсутністю у молодих людей мотивації до життя.

Міністр повідомив про зростання кількості випадків невротичних розладів, депресивних станів у старшокласників.

Також Р.САФІУЛЛІН зауважив, що негативною є статистика щодо занять молодих людей фізкультурою та спортом. За його даними, в Україні менше половини юнаків і дівчат залучено до занять фізкультурою і спортом, і тільки 30% молоді без ризику для здоров’я можуть виконувати нормативи фізичних навантажень.

За його словами, на жаль, сьогодні в Україні поширеним серед молоді є алкоголь, наркотики і тютюнопаління. За даними Р.САФІУЛЛІНА, в Україні палять 45% юнаків і 35% дівчат, вживають алкоголь 68% хлопців і 64% дівчат. Крім того, близько 80% наркозалежних – це молоді люди віком від 14 до 35 років. Він додав, що 13% молодих людей в Україні вживають марихуану або гашиш. За останні 10 років частка хворих на наркоманію серед неповнолітніх збільшилася у 6-8 разів.

Р.САФІУЛЛІН наголосив, що тенденція до зростання захворюваності на ВІЛ охоплює все нові верстви населення, зокрема дітей та молодь. Він підкреслив, що офіційно в Україні зареєстровано 161 тис. 119 випадків ВІЛ-інфекції. За його словами, більшість хворих - молоді люди.

Міністр також підкреслив, що кожна шоста дитина в Україні народжується з відхиленням у здоров’ї, а за час навчання у загальноосвітньому навчальному закладі школярі втрачають щонайменше третину свого здоров’я: погіршується зір, слух, стан хребта, зростає кількість випадків невротичних розладів, захворювання нирок, органів травлення, нервової та ендокринної системи.

З огляду на вищезазначене, Р.САФІУЛЛІН наголосив на необхідності кардинальних змін у молодіжній політиці.

За словами міністра, на сьогодні в Україні реалізується понад 15 загальнодержавних та міжвідомчих програм, якими серед іншого передбачається утвердження здорового способу життя. Він наголосив, що для виконання цих програм у повному обсязі необхідно повне бюджетне фінансування, а також координація дій різних суб’єктів.

Р.САФІУЛЛІН зауважив, що робота «центральних органів виконавчої влади все ще не має системності». «Сьогодні відсутні координатор і лідер цієї роботи, і тому Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту готове виконати організаційну і лідерську роль для реалізації програми формування здорового способу життя», - заявив він.

Р.САФІУЛЛІН наголосив, що міністерство багато робить в цьому напрямку. Водночас, за його словами, для формування здорової нації потрібно об’єднання зусиль всього суспільства.