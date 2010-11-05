Найбільше депутатів у міськраді Рівного матиме "Батьківщина"

Cтали відомі офіційні результати виборів до Рівненської міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в міській територіальній виборчій комісії, найбільше депутатів у Рівнераді матиме партія "Батьківщина" - 23. По шість місць здобули Партія регіонів і "Свобода", 5 - "Наша Україна”, по 4 - "Всеукраїнський патріотичний союз" і «Фронт Змін», по 2 – «Удар» і Народна партія, по одному – «Єдиний Центр» і «Сильна Україна».

Також офіційно стало відомо, що міським головою Рівного, як і раніше, буде Володимир ХОМКО. Його підтримали майже 67 відсотків виборців.