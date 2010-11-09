Яценюк запросив до Києва відомих у світі політиків та експертів

Учасниками 4-го Київського безпекового форуму (КБФ), який пройде 11-12 листопада, стануть відомі у світі політики, дипломати та експерти.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Фонду Арсенія ЯЦЕНЮКА «Відкрий Україну».

У перший день з вітальним словом відкриє захід народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» А.ЯЦЕНЮК.

Далі із доповідями виступатимуть заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН, віце-прем’єр міністр, державний міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Грузії Гіоргі БАРАМІДЗЕ, заступник міністра закордонних справ Молдови Андрій ПОПОВ, екс-мінстр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, віце-президент Сенату Румунії Теодор МЕЛЕШКАНУ.

У другий день, серед інших доповідачів, у роботі форуму візьмуть участь державний секретар з європейських справ МЗС Румунії Богдан АУРЕСКУ, народний депутат, голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК, Кріс ДОННЕЛЛІ (Оксфордський інститут державного управління, Велика Британія), посол, член Групи експертів з розробки нової Стратегічної концепції НАТО (Канада) Марі ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР, професор і провідний науковий співробітник Московського державного інституту міжнародних відносин Андрій ЗАГОРСЬКИЙ, посол, керівник Кабінету з політичних питань Міністерства закордонних справ Болгарії Валері РАТЧЕВ, ректор Російської академії праці та соціальних відносин, директор Інституту стратегічних досліджень РФ (1994-2009) Євгеній КОЖОКІН, професор Лондонської школи економіки Майкл КОКС, посол, екс-міністр оборони Німеччини Ганс-Георг ВІК, заступник директора Департаменту стратегічного планування Міністерства оборони Австралії Брайден СПЕРЛІНГ, ректор університету Кадир Хас (Туреччина) Мустафа АЙДИН, голова делегації Комітету парламентського співробітництва ЄС-Україна Павел КОВАЛЬ, голова Комітету з питань європейської інтеграції парламенту Грузії Давід ДАРЧІАШВІЛІ, директор Національного інституту стратегічних досліджень (Україна) Андрій ЄРМОЛАЄВ, керівник служби зовнішніх зв’язків Секретаріату ОБСЄ Олександр ПАВЛЮК, керівник Програми “Росія та Євразія” “Четем Хауз” (Велика Британія) Джеймс ШЕРР.

Як повідомляв УНІАН, 4-й Київський безпековий форум відбудеться у Києві у готелі «Інтерконтиненталь» (вул. Велика Житомирська, 2а). Акредитація здійснюється за телефонами: 234-53-80, 235-52-98. Фонд залишає за собою право відмовити в акредитації через обмежену кількість місць на заході. Акредитація завершиться о 15.00 10 листопада. Реєстрація акредитованих журналістів на форумі почнеться о 14.45.

О 15.30 відбудеться прес-конференція учасників форуму.

Київський безпековий форум розпочнеться о 16.00.